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Etiopská Lalibela vypadá nenápadně. Její kostely však nebyly postaveny, ale vytesány do země

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Etiopská Lalibela ukrývá pod úrovní terénu jedenáct kostelů, které nikdo nepostavil. Byly vysekány shora dolů z živé skály.
Etiopská Lalibela vypadá nenápadně. Její kostely však nebyly postaveny, ale vytesány do země

Etiopská Lalibela vypadá nenápadně. Její kostely však nebyly postaveny, ale vytesány do země

Zdroj: Foto: Sailko - licence CC BY 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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