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Špatná zpráva pro všechny OSVČ. Vláda oznámila zvýšení plateb a příští rok budou muset posílat o 506 Kč vícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Živnostníci, kteří odvádějí jen nejnižší povinné částky, si od ledna 2027 zase […]
Špatná zpráva pro všechny OSVČ. Vláda oznámila zvýšení plateb a příští rok budou muset posílat o 506 Kč více
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Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...Všechny články tohoto autora →
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