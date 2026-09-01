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Psí olizování obličeje může představovat skryté zdravotní riziko. O nebezpečí tohoto projevu náklonnosti ví jen málokdo

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Pes je nejlepší přítel člověka. Jeho láska k páníčkovi je často naprosto bezmezná a pes to dává znát. Při blízkém kontaktu s jeho čumákem byste však měli být opatrní.
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Zdroj: Fotografie: Mike Baird/ Creative Commons / Attribution 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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