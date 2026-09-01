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Vláčné ovesné palačinky, které díky jablkům nepotřebují hromadu cukru

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Ráno bývá u nás doma trochu frmol, a právě tehdy přicházejí na řadu ovesné palačinky s jablky. Jsou rychlé, zasytí a díky strouhanému jablku a špetce skořice krásně voní už při opékání. Mám ráda, že se dělají bez klasické pšeničné mouky a z těsta, které stačí jen promíchat.
Obrázek k receptu s názvem Hledáte lepší snídani: Ovesné palačinky s jablky jsou jednoduché, vláčné a přirozeně sladké

Obrázek k receptu s názvem Hledáte lepší snídani: Ovesné palačinky s jablky jsou jednoduché, vláčné a přirozeně sladké

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Recept s názvem Hledáte lepší snídani: Ovesné palačinky s jablky jsou jednoduché, vláčné a přirozeně sladké
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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