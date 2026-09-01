Vláčné ovesné palačinky, které díky jablkům nepotřebují hromadu cukru

U nás jsou palačinky pořád v oběhu, hlavně když přijedou vnoučata. Chtěla jsem ale najít verzi, která bude o něco lehčí, a přitom nebude chudá na chuť. Tyhle palačinky to splňují docela přesně. Díky strouhanému a špetce jablku skořice voní už na pánvi tak, že se do kuchyně začnou trousit i ostatní. A líbí se mi i to, že v těstě není klasická pšeničná mouka. Stačí všechno promíchat, nechat chvíli odpočinout a pak už jen péct.
Někdy z nich dělám menší
, jindy vyjde z jedné dávky lívanečky osm větších kusů, které klidně nahradí lehkou večeři. Ovesná mouka jim dá jemně plnější chuť a lněná mouka pomůže těsto spojit, takže drží pohromadě i bez vajec. Nejlepší jsou podle mě hned po opečení, ještě teplé, jen lehce posypané kokosovým cukrem.
Můj tip: Když je jablko hodně šťavnaté, po nastrouhání ho lehce vymačkám. Těsto pak není zbytečně řídké a na pánvi se s ním pracuje líp. Oves a jablka k sobě pasují víc, než se může zdát
Ovesné palačinky nejsou žádná novinka posledních let. V domácích kuchyních se podobné varianty z vloček, mléka a vajec dělají už dlouho, jen se dnes častěji sahá po jemnější ovesné mouce nebo po rozmixovaných vločkách. V některých receptech bývá kolem 100 až 150 g ovesných vloček, jinde zase ovesná mouka doplněná otrubami. Oves těsto zhutní, jablko ho naopak zvláční. Recept na měkké ovesné palačinky s jablky
Tenhle recept připravuji z několika běžných surovin a vystačí zhruba na menší rodinnou snídani nebo svačinu pro
8 kusů.
Doba přípravy: 10 minut Doba opékání: 15 až 20 minut Počet porcí: 8 kusů Ingredience pro přípravu 600 ml neslazeného sójového mléka 3 lžíce lněné mouky 2/3 hrnku ovesné mouky 1/2 lžičky mleté skořice 1 špetka soli 1 kus velkého jablka 1 až 2 lžíce oleje na opékání 1 až 2 lžíce kokosového cukru na posypání Postup přípravy palačinek z ovesné mouky s jablky
1. Do větší mísy nalijte
sójové mléko a přisypte lněnou mouku. Promíchejte a nechte asi 5 minut stát, aby směs začala houstnout.
2. Přidejte
ovesnou mouku, mletou skořici a špetku soli. Metličkou vše rozmíchejte do hladšího těsta bez větších hrudek. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Metličkou nejprve rozmícháme hladké těsto.
3.
Jablko oloupejte, zbavte jádřince a nahrubo nastrouhejte. Vmíchejte ho do těsta a směs nechte ještě chvíli odpočinout. Ovesná mouka nasaje část tekutiny a těsto bude soudržnější. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Do těsta přidáme hrubě nastrouhané jablko.
4. Rozpalte nepřilnavou pánev a potřete ji tenkou vrstvou
oleje. Plamen stáhněte na střední výkon, aby se palačinky nepřipalovaly zvenku a uvnitř nezůstaly syrové. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Palačinky smažíme z obou stran na středním plemeni.
5. Naběračkou nalévejte menší porce těsta a tvořte spíš
menší palačinky nebo větší lívance. U těsta s jablkem je to praktičtější než dělat úplně tenké klasické palačinky.
6. První stranu opékejte zhruba
2 až 3 minuty, dokud okraje nezezlátnou a povrch se nezačne zpevňovat. Pak palačinku opatrně obraťte a opečte i z druhé strany asi 2 minuty.
7. Stejným způsobem pokračujte, dokud nespotřebujete všechno
těsto. Pokud pánev vysychá, stačí ji zlehka potřít dalším olejem, není potřeba to přehánět.
8. Hotové
ovesné palačinky s jablky skládejte na talíř a ještě teplé je lehce posypte kokosovým cukrem. Podávejte ideálně hned, případně je nechte vychladnout a uložte do druhého dne do krabičky v lednici. Rady babičky hospodyňky na přípravu zdravější verze palačinek Když chcete jemnější těsto, můžete část ovesné mouky rozmixovat z jemných vloček těsně před přípravou. Podobně se to dělá i u jiných domácích verzí ovesných palačinek. Máte-li rádi výraznější chuť, přidejte do těsta ještě špetku vanilky. S jablkem a skořicí si rozumí bez zbytečné okázalosti.
Pokud děláte palačinky pro děti, vyplatí se péct je menší. Lépe se obracejí a na talíři mizí rychle. Pokud chcete mít povrch ještě voňavější, smíchejte
kokosový cukr se špetkou skořice a palačinky posypte až těsně před podáváním. Na teplém povrchu se cukr lehce rozpustí a vytvoří tenkou sladkou vrstvičku.
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