Tohle nosila každá žena v 80. letech a dnes to Češky po 60 znovu vytáhly: Stylistky se chytají za hlavu

Vytáhnout ze skříně kousek, který tam v klidu přečkal třicet let, a zjistit, že je zase v kurzu, potěší asi každou. Přesně to se teď děje s jedním prvkem z osmdesátek. Stylistky nad tím ale krčí čelo, a rozhodně to není proto, že by samotný trend odsuzovaly.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Ramena zase drží tvar
Řeč je o ramenních vycpávkách. Za poslední rok se dostaly mezi nejvyhledávanější módní trendy a potkáte je na přehlídkových molech i úplně běžně v ulicích.
Přečtěte si také: Nejhorší rohlíky ze supermarketu. Češi si je kupují každý den a ani neví, co obsahují
Po letech, kdy vládly beztvaré oversize mikiny a teplákové soupravy, se vrátila chuť na oblečení s jasnou linií. Vycpávka udělá přesně tohle. Ramenům dodá tvar, postava získá obrys a člověk se v tom mimochodem i víc narovná.
Foto: Shutterstock.com Kde je zakopaný pes
Háček je v tom, co se většině žen po šedesátce ve skříni najde. Obvykle halenka koupená před dvaceti nebo třiceti lety, která má kromě vycpávek ještě výrazné knoflíky nebo mašli na rukávu.
Takové detaily dnes v obchodech nekoupíte, nanejvýš v second handu. Každý proto na první pohled pozná, že jde o starý kousek, a majitelce to zbytečně přidá roky. Právě nad oprášenými originály z osmdesátek stylistky nejásají. Samotný nápad zvýraznit ramena přitom obstojí i dnes.
Přečtěte si také: Nejde o váhu ani o věk: Jedna chyba při oblékání ráno rozbije siluetu i štíhlé ženě po 60 Foto: Freepik.com V osmdesátkách šlo o moc
Tehdy měly vycpávky jasný úkol. Rozšířila je jména jako Giorgio Armani nebo Thierry Mugler a v seriálu Dynastie se z nich stal symbol síly a luxusu. S citem je nosila princezna Diana, jejíž modely se připomínají dodnes.
Dnešní verze je o poznání krotší. Polstrování bývá jemnější a najdete ho i tam, kde byste ho nečekali. Kromě sak se objevuje v košilích, svetrech, kardiganech, mikinách i v šatech.
Pravidlo, na kterém to celé stojí
Kdo si zvýrazní ramena, měl by zbytek siluety držet u těla. Široké sako se proto hodí k rovným džínám, pouzdrové sukni nebo legínám.
Přečtěte si také: Stylistka radí seniorkám: zkuste 5vteřinový test před zrcadlem: Když neprojde, máte na sobě kus, co vám přidává 10 kg
Druhá polovina rady se týká pasu. Když se ramena rozšíří a v pase se nic nestáhne, postava se v oblečení ztratí. Pomůže pásek, halenka zastrčená vpředu do kalhot nebo kousek, který je v pase tvarovaný.
Sako z osmdesátek tak nemusí skončit v pytli pro charitu. Zkombinujte ho s něčím dnešním a vycpávky svoji práci odvedou.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/ramenni-vycpavky-hlasi-navrat-jak-je-nosit-s-eleganci-damy-a-nevypadat-jako-v-hokejove-vystroji, https://www.kondice.cz/moda/ramenni-vycpavky-na-saku-jak-je-nosit/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/halenka-chyby-60/, https://zeny.iprima.cz/modni-alarm-styly-roku-2026-501358, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/retro-trendy-v-nove-podobe Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší hořčici ze supermarketu. Češi ji kupují každý týden a ani neví, co v ní je