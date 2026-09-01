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Sudolská versus stát. Právnička, která překazila plány Babišovi i Fialovi

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Dennívýzva
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ROZHOVOR. Dvakrát se postavila proti (zlo)vůli české vlády a dvakrát vyhrála. „Samozřejmě jsme věděli, že nám to může udělat potíže, protože žalujeme českou vládu. Navíc, když tam vstoupila i zpravodajská služba. Žalovali jsme Babišovu vládu, pak jsme žalovali Fialovu vládu. Musím říct, že v tomhle ohledu se nedíváme nalevo, napravo,“ říká v rozhovoru pro Hlídacípes.org
Denisa_Sudolská

Denisa_Sudolská

Zdroj: Denisa Sudolská. Autor: AK Sudolská, se souhlasem AK Sudolská
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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