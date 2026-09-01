Klasické závěsy z oken mizí. Pět moderních alternativ nepotřebuje ani vrtání a okno vypadá líp než s látkou

Podle trendové zprávy
Lutron Living with Light pro rok 2026 už 56 % interiérových designérů zařazuje automatizované stínění do svých projektů. Okenní otvor získává čistší linii, menší vizuální objem kolem rámu a přesnější kontrolu nad denním světlem. Pět alternativ, které mění pravidla hry u okna
Každá z nosných variant řeší konkrétní slabinu klasického textilního závěsu:
Mléčné a designové fólie na sklo zajistí soukromí, aniž by sebraly denní světlo. Hotové kusy v JYSK stačí zastřihnout na rozměr a nalepit přímo na tabuli. Screen rolety propouštějí přirozené světlo a zachovávají výhled ven, přitom tlumí oslnění i sluneční žár. ISOTRA doporučuje pro obývací pokoje a pracovny tkaniny s openness faktorem 1–5 %. Blackout rolety vytvářejí úplnou tmu pro spaní. JYSK je přímo rámuje jako řešení pro „dokonalé zatemnění“ ložnice. Japonské posuvné panely zvládnou zastínit velké prosklené plochy a zároveň poslouží jako mobilní předěl místnosti. Labona nabízí výrobu na míru až do délky 5 800 mm ve více než šedesáti látkách. Skleněné příčky s kovovým rámem oddělí prostor, ale nechají světlo volně proudit interiérem. Katalog SAPELI 2026 je výslovně doporučuje i pro moderní byty a rodinné domy.
Jako šestý, měkčí doplněk fungují hustě sesazené pokojové rostliny. Výzkum RHS potvrzuje, že je lidé vnímají jako užitečné clony pro soukromí, byť plné zatemnění ani rovnoměrnou bariéru nenabídnou.
Bez vrtání a za pár stovek: proč trend zvládne i nájemní byt
Jedním z nejsilnějších motorů proměny okenního stínění je dostupnost. Vstupní bariéra padá hluboko pod tisícikorunu a montáž zvládne kdokoliv s metrem a čistým hadříkem.
Produkt Obchod Orientační cena Způsob montáže Plisé SCHOTTIS IKEA od 99 Kč klipsy + suchý zip Zatemňovací plisé HORNVALLMO IKEA od 149 Kč lepicí držáky na sklo Blackout roleta BOLGA JYSK nižší stovky Kč upínací držák 17–22 mm Mini thermo roleta HORNBACH nižší stovky Kč upínací/nalepovací nosníky Mléčná fólie FOSSEN JYSK nízké stovky Kč přímá aplikace na sklo
Bezvrtací segment už tvoří v českém retailu samostatnou kategorii. IKEA, JYSK i HORNBACH nabízejí řešení na klipy, lepicí držáky nebo upínací konzoly zacvaknuté na okenní křídlo. Pro nájemníka, který nesmí vrtat do rámu, jde o zásadní posun: funkční stínění pořídí za cenu jednoho oběda v restauraci.
Která alternativa patří do které místnosti
Ložnice volá po úplné tmě. Blackout rolety zablokují i pouliční osvětlení a ranní slunce, takže tělo dostane signál ke spánku bez rušivých podnětů. Kdo chce přes den zachovat výhled, může blackout zkombinovat se screenem na druhé kolejnici.
Obývací pokoj a pracovna těží z přirozeného světla. Screenové rolety s nízkou propustností (1–5 %) ztlumí přímé paprsky, ale ponechají kontakt s okolím. Při západním slunci odfiltrují žár, aniž by místnost ponořily do šera.
Velké prosklení a terasy vyžadují řešení, které pokryje širokou plochu jedním tahem. Japonské panely se pohybují po kolejnicích a nabízejí volbu mezi propustnými a zatemňujícími tkaninami. Současně fungují jako elegantní předěl mezi jídelnou a obývákem.
Koupelna a vstupní partie potřebují soukromí za každého počasí. Mléčná fólie na skle splní tento úkol trvale, bez údržby a bez jakéhokoliv mechanismu.
Otevřené dispozice a lofty ocení skleněné příčky s kovovým rámem. Oddělí zóny, třeba ložnici od pracovního koutu, a přitom nechají denní světlo prostupovat celým prostorem. Zakázkové řešení se pohybuje v desítkách tisíc korun, ale jde o investici do stavební podstaty bytu. Fólie na sklo: jednoduchá věc s technickým háčkem
Fólie vypadají jako nejsnazší krok: odlepit, přilepit, hotovo. Jenže výběr závisí na typu zasklení. AWF upozorňuje, že nevhodná interiérová fólie může u dvojskel, trojskel nebo tabulí s Low-E vrstvou zvýšit riziko tepelného pnutí. Sklo se nerovnoměrně zahřeje a v krajním případě praskne.
Praktický filtr před nákupem:
Zjistit typ zasklení (jednoduché, izolační dvojsklo, trojsklo, Low-E). Zvážit orientaci okna: jižní a západní fasáda dostává nejvíc energie. Rozhodnout, zda jde primárně o soukromí, nebo o ochranu před přehříváním. U silného slunečního zatížení zvážit exteriérovou fólii, která odráží energii ještě před zahřátím skla a je šetrnější k moderním izolačním tabulím.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák