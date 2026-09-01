Zůstal vám po babičce litinový kotlík? Sběratelé za něj nabízejí až 40 000 Kč na ruku

Staré litinové nádobí se v mnoha domácnostech řadí rovnou mezi harampádí na vyhození. Přitom některé kusy dnes shánějí lidé, pro které je stará litina vášeň, a za povedený exemplář jsou ochotní pěkně zaplatit. Jestli máte doma bezcenné železo, nebo malý poklad, poznáte podle jednoho jediného znaku.
Než kotlík vyhodíte, mrkněte mu na dno
Rozhodující informace se skrývá na spodní straně nádoby. Bývá tam odlitá nebo vyražená značka výrobce a právě ta určuje, jestli držíte cenný kousek. S dohledatelnou značkou hodnota povyskočí, zatímco holý povrch bez jediného písmene obvykle znamená tuctový hrnec za pakatel.
Napovědět umí i samotná váha a povrch. Starší litina bývá překvapivě subtilní a lehčí, než člověk čeká, a dno působí spíš hebce než drsně a zrnitě. Když na těžké nádobě navíc nahmatáte ražbu, rozhodně ji zatím neodkládejte na hromadu k vyhození.
Přečtěte si také: Ani sůl, ani pepř. Do salátů dávám tohle 1 koření, po kterém bude chutnat jak od šéfkuchaře luxusní restaurace Za americkou klasiku sběratelé sázejí desetitisíce
Opravdu vysoké částky se pojí se zahraniční produkcí. Sběratelé po celém světě nejvíc touží po výrobcích amerických dílen Griswold z pensylvánského Erie a o něco mladší Wagner Ware z Ohia. Obě značky bývaly ve své době špičkou oboru a dnes o ně na aukcích jde tvrdý boj.
U Griswoldu navíc pomáhá i podoba loga. Firma ho během desítek let několikrát upravila, takže znalec podle nápisu odhadne, z jaké éry kus pochází. Nejdráž se prodávají nejranější varianty, mezi sběrateli známé jako Slant Logo podle nakloněného písma. Za bezvadně dochovaný Griswold padne klidně dvacet až čtyřicet tisíc korun a světové unikáty se přehoupnou i přes sto tisíc.
Rez se dá odstranit, prasklina zabíjí cenu
Klíčovou roli hraje stav kusu, ale pozor, ne tak, jak by většina lidí čekala. Zrezivělý povrch totiž konec neznamená. Korozi jde obrousit, kov nově vypálit s olejem a nádoba znovu poslouží jako dřív.
Přečtěte si také: Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle jablek. Většina lidí to dělá a do týdne ji vyhodí Zrezivělý povrch jde obrousit a kov znovu vypálit, cenu litiny srazí až prasklina nebo pokřivení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zásadní vada je až prasklina, pokřivení nebo chybějící ulomený kousek. Litina má vysoký podíl uhlíku, což ji dělá křehkou, a tvrdý pád ji dokáže roztříštit. Jediná trhlina srazí hodnotu i vzácného kusu na nulu a s poškozenou nádobou u sběratele neuspějete.
Proč stará litina válcuje novou
Rostoucí zájem o letité nádobí vychází z toho, jakým způsobem vznikalo dřív. Kov se lil do pečlivě připravených forem z jemného písku a hotový odlitek se pak ručně dolaďoval, dokud se skoro neleskl. Výsledek měl tenčí boky i uhlazenější dno, než co dnes vypadne ze sériové linky.
Cenu zvedá také patina, tmavý povlak vpálený do železa z tuku během let u plotny. Sběrateli prozradí, že se s nádobou reálně vařilo a neskončila jen za sklem vitríny. S poptávkou ovšem přišly i novodobé napodobeniny. Poznáte je hlavně podle nezřetelného nápisu a hrubšího povrchu, zatímco pravý kus má značku ostře čitelnou.
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Na desetitisíce dosáhne opravdu jen hrstka zámořských rarit bez jediné vady, a těch je jako šafránu. Obyčejný kotlík nebo hrnec po předcích se drží mnohem níž, v řádu stovek až nižších tisíců korun, a běžný gulášový kotlík odejde v bazaru za pár set korun.
Svoje příznivce má ale i tuzemská produkce. Doma táhne hlavně smaltované nádobí značek Sfinx a Smaltum a vedle něj kusy z časů první republiky či monarchie, jejichž hodnota pozvolna roste. Poptávku po klasické litině navíc nakoplo covidové období, kdy se doma vařilo mnohem víc, a nálada od té doby vydržela.
Jestli se do prodeje pustíte, zamiřte na aukční weby typu Aukro nebo na bazary jako Bazoš, kde soukromí sběratelé nakupují nejčastěji. A hlavně nespěchejte. Na skutečně vzácný kousek čeká sběratel klidně roky a rád za něj připlatí.
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Zdroje: https://www.koktejl.cz/zajimavosti/mate-doma-starou-litinovou-panev-mozna-drzite-v-ruce-poklad/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-litinova-panev-sberatele/, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-doma-starou-litinovou-panev-po-babicce-at-ji-za-zadnou-cenu-nevyhazuje-jeji-skutecna-hodnota-roste, https://aukro.cz/starozitne-kovove-panve-hrnce-kotliky, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-doma-stary-litinovy-hrnec-po-babicce-drzi-poklad-za-az-40-000-kc-sberatele-shaneji-tenhle-model-699373