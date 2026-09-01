Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Nejčastější chyba při používání horkovzdušné fritézy je napsaná přímo na obalu. Většina lidí ji opakuje pokaždé

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačí otočit pytlík mražených hranolků a přečíst si pokyny. 220 °C, patnáct až dvacet minut. Jenže ten návod vznikl pro troubu. Kdo ho zadá do air fryeru jedna ku jedné, dostane povrch, který tmavne příliš rychle, zatímco střed zůstává vlažný.
Nejčastější chyba při používání horkovzdušné fritézy je napsaná přímo na obalu. Většina lidí ji opakuje pokaždé

Nejčastější chyba při používání horkovzdušné fritézy je napsaná přímo na obalu. Většina lidí ji opakuje pokaždé

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Naplnila s ním jednu konev a skomírající okurky oživly přes noc. Česnek s hřebíčkem za pár korun dělá na záhonech zázraky
Naplnila s ním jednu konev a skomírající okurky oživly přes noc. Česnek s hřebíčkem za pár korun dělá na záhonech zázraky
Za televizí v obýváku roste něco, co tam nepatří. Až třetina českých domácností o tom neví, protože tam nikdy nekouká
Za televizí v obýváku roste něco, co tam nepatří. Až třetina českých domácností o tom neví, protože tam nikdy nekouká

Zatuchlý pach, vlhké mapy na omítce, tmavé skvrny plížící se po zdi, a přitom vše schované za plochou...

Otevřená kuchyň byl omyl, říkají designéři. V roce 2026 se lidé vrací ke dveřím a stěnám, které před lety zbourali
Otevřená kuchyň byl omyl, říkají designéři. V roce 2026 se lidé vrací ke dveřím a stěnám, které před lety zbourali

Tři ze čtyř amerických domácností, které letos renovují kuchyni, přidávají vestavné úložné prvky, a téměř...

Trend zvaný grandma chic vrací cenu starému porcelánu. Nejvíc hledané jsou růžové kousky z českých manufaktur
Trend zvaný grandma chic vrací cenu starému porcelánu. Nejvíc hledané jsou růžové kousky z českých manufaktur

Vyhledávací dotaz „grandma core kitchen“ vyskočil na Pinterestu o 545 procent. A právě karlovarský...

Pichlavou stranu struhadla nepoužívá skoro nikdo. Přitom nahradí mlýnek na koření, pasírovačku i nůž na hoblinky čokolády
Pichlavou stranu struhadla nepoužívá skoro nikdo. Přitom nahradí mlýnek na koření, pasírovačku i nůž na hoblinky čokolády

Čtvrtou stranu struhadla používá jen málokdo, přesto vám může být velkým pomocníkem. Zjistěte, jak ji co...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.