Příznaky rakoviny tlustého střeva se projevují nenápadně. Naučte se je rozpoznat včas

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Příznaky rakoviny tlustého střeva se projevují nenápadně. Naučte se je rozpoznat včasPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hlavní příčinou rakoviny tlustého střeva je nevhodné stravování. Velké riziko rakoviny tlustého střeva u sebe buduje člověk, který konzumuje nezdravé potraviny na úkor těch tělu prospěšných. Tedy člověk, který jí mnoho sladkých a smažených potravin na úkor vlákniny, obilovin, vitaminů, luštěnin, čerstvého ovoce a zeleniny a mnohých dalších tělu potřebných látek.
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Zdroj: Fotografie: Getty Images
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Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
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