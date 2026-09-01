Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Příznaky rakoviny tlustého střeva se projevují nenápadně. Naučte se je rozpoznat včas

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hlavní příčinou rakoviny tlustého střeva je nevhodné stravování. Velké riziko rakoviny tlustého střeva u sebe buduje člověk, který konzumuje nezdravé potraviny na úkor těch tělu prospěšných. Tedy člověk, který jí mnoho sladkých a smažených potravin na úkor vlákniny, obilovin, vitaminů, luštěnin, čerstvého ovoce a zeleniny a mnohých dalších tělu potřebných látek.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Getty Images
Reklama
Další články z Krasnezeny.eu
Věci, které mohou být příčinou nespavosti a většinu lidí by to nenapadlo
Věci, které mohou být příčinou nespavosti a většinu lidí by to nenapadlo
Zvýšené slinění v hlubokém spánku nemusí být známkou nemoci či poruchy
Zvýšené slinění v hlubokém spánku nemusí být známkou nemoci či poruchy

Spánek je pro člověka podstatnou součástí života. Během něj tělo načerpá novou energii a mozek může...

Odbornice upřesnila, zda je vhodné pít teplou vodu s citronem na lačný žaludek
Odbornice upřesnila, zda je vhodné pít teplou vodu s citronem na lačný žaludek

Toto téma je nekonečné – někteří tvrdí, že se má pít nalačno, jiní zase tvrdí, že je to nesmysl. Jiní radí...

Odborníci varují před příznaky salmonely. Rozpoznejte tento vážný problém včas
Odborníci varují před příznaky salmonely. Rozpoznejte tento vážný problém včas

Salmonela je onemocnění, které způsobuje akutní zažívací problémy. Příznaky obvykle rychle zmizí, ale...

Trend jménem japonská strava. Objevte tajemství dlouhověkosti a štíhlé postavy
Trend jménem japonská strava. Objevte tajemství dlouhověkosti a štíhlé postavy

Japonská strava se rychle rozšířila po celém světě. Tato metoda hubnutí slibuje rychlý úbytek přebytečných...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...

Všechny články tohoto autora →
Krasnezeny.eu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.