Stylistka prozrazuje. Tyhle džíny budou hitem podzimu 2026. Kdo je koupí teď, bude mezi prvními

Nejspíš je máte někde vzadu ve skříni z doby, kdy je nosila celá republika. Rozšířené nohavice se vracejí a letos v podobě, ve které je klidně unosíte i do práce. Stačí vědět, jaký odstín a jakou délku hledat. Zvonáče jsou zpátky, jen se jim dnes říká jinak
V obchodech je najdete pod označením flare. Jde o džíny, které přiléhají přes boky a stehna a od kolen dolů se výrazně rozevírají. Jejich mírnější příbuzný se jmenuje bootcut, u něj se nohavice rozšiřuje níž a nenápadněji.
Největší slávu zažil tenhle střih v sedmdesátých letech a podruhé po roce 2000. Teď přichází třetí vlna, tentokrát bez hippie nádechu. Současné zvony se nosí k saku, kabátu a kožené kabelce, takže obstojí i v kanceláři.
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Kouzlo je v proporcích. Nohavice rozšířená odspodu vyrovná stehna i silnější lýtka, takže celá noha působí štíhleji. Když k tomu přidáte vysoký pas, dostanete siluetu přesýpacích hodin.
Pozor si dejte na délku. Zkrácené zvony nad kotník menším postavám spíš uškodí. „Raději zvolte dlouhé až na zem,“ uvedla pro Lifee.cz stylistka Nikola Marková z pořadu 3 minuty stylu. Podpatek nebo platforma efekt ještě podpoří, ale zvládne to i rovná podrážka, pokud nohavice sahá skoro k zemi.
Foto: Shutterstock.com Tmavě modrá je letošní jistota
Vyšisovaný a uměle prodřený denim letos nechte ležet. Podzimu 2026 vládne sytá tmavě modrá bez zesvětlování, protože vytvoří nepřerušenou svislou linii a působí elegantně. Černé varianty fungují podobně a hodí se na večer.
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Materiál si osahejte. Pevnější džínovina s malým podílem elastanu drží tvar a jemně vyhladí bříško, zatímco hodně strečové kalhoty se rády zařezávají.
K čemu je obout a kde je hledat
Právě univerzálnost je hlavní výhodou tohoto střihu. S balerínkami působí nenuceně po francouzsku, s lodičkami elegantně a s kozačkami jako podzimní klasika. Nahoru stačí jednoduchý svetr nebo bílá košile.
V českých obchodech nabízejí zvonové střihy třeba Levi’s, Lindex, H&M nebo Reserved. Každá značka je střihne trochu jinak, proto se vyplatí vyzkoušet víc modelů. Rozdíl mezi jemně rozšířenou nohavicí a pořádným zvonem je na postavě znát okamžitě.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší podzimní kabáty pro seniorky. Pořád si je kupují a neví, že je dělají o 10 let starší Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.marianne.cz/moda/idealni-dziny-do-zvonu-modni-redaktorka-mariannecz-je-za-vas-vyzkousela-v-peti-ruznych, https://www.zeny.cz/clanek/moda/109595/rovny-strih-a-indigo-tohle-jsou-dziny-ktere-ovladnou-podzim-2026, https://www.lifee.cz/zvonace-bootcut-slim-nebo-skinny-vyznejte-se-konecne-v-dzinach-ktere-vam-stylistka-popise-do-detailu-i-jak-je-ne-nosit-93c7a, https://www.kondice.cz/moda/trendy-dziny-2026-rovne-strihy-retro/, https://www.vogue.cz/clanek/fashion/trendy/cindy-kerberova/tyto-vintage-dziny-budou-vladnout-podzimu-nosi-se-k-nim-balerinky-lodicky-i-kozacky-a-prodluzuji-nohy