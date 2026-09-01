Babiččin trik na svíčkovou zná málokdo. Stačí 1 lžička do omáčky a chuť bude jako z restaurace

Svíčkovou si doma troufne udělat kdekdo. Maso vyjde měkké, omáčka pěkně hladká, a přesto tomu finále pořád něco schází. Ten plný, kulatý základ chuti, po kterém si člověk rád nabere i podruhé, drží jedna jediná surovina. Naše babičky ji přidávaly úplně bez přemýšlení, dneska na ni v běžné kuchyni většina lidí zapomíná. Přitom stačí jedna malá lžička a z obyčejného nedělního oběda je rázem něco, co by se neztratilo ani na jídelníčku dobré restaurace.
Ta jedna lžička, kterou babičky nevynechaly
Řeč je o obyčejné plnotučné hořčici. Té, kterou najdete skoro v každé lednici, takže žádný zvláštní druh kvůli ní kupovat nemusíte. Dřív patřila do svíčkové úplně samozřejmě, jenže v dnešním shonu ji kuchaři odsouvají mezi první věci, které z receptu vypadnou. Přísahá na ni i Zdeněk Pohlreich, ačkoli málokterá domácnost tuší, co přesně hořčice s omáčkou provede.
Obyčejná plnotučná hořčice je surovina, kterou dřív do svíčkové přidával skoro každý. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kolik jí padne dovnitř, se odvíjí od velikosti hrnce. Na menší porci vystačíte s lžičkou, do plného kastrolu klidně přidáte vrchovatou lžíci. Přesné odměřování tady roli nehraje. Mnohem důležitější je, v jaké fázi vaření a kam hořčici zamícháte.
Přečtěte si také: Ani sůl, ani pepř. Do salátů dávám tohle 1 koření, po kterém bude chutnat jak od šéfkuchaře luxusní restaurace Proč hořčice omáčku úplně promění
Hořčice zapracuje hned ve dvou rovinách. Do sladké smetanové omáčky vnese lehkou ostrost a kořenitost, která ji rozehraje, a protože v sobě nese ocet, přidá k tomu i tichý kyselý spodní tón. Teprve tímhle spojením dostane omáčka plnost, na kterou by se sama smetana s kořenovou zeleninou nikdy nedostala. V hotovém pokrmu přitom samotnou hořčici nerozpoznáte. Zbude po ní jen ta hloubka a napětí v chuti, které dělí průměrnou svíčkovou od té vydařené.
Klíčové je zamíchat ji rovnou do orestované zeleniny ještě během dušení a pak jí dopřát nějakých patnáct minut varu. Za tu dobu ostrá špička hořčice povolí a v omáčce zůstane jen měkký, zakulacený tón. Pokud ji přihodíte teprve na talíři, nestihne se provařit, prorazí syrovou pachutí a celý smysl se vytratí.
Kyselá protiváha rozhodne o výsledku
Kyselost, kterou hořčice přináší, otvírá druhý trik, na který doma i v restauracích často rezignují. Dobře udělaná svíčková totiž stojí na rovnováze mezi smetanovou sladkostí a svěží kyselou složkou. Jakmile ta protiváha chybí, omáčka působí jednotvárně a po pár lžících člověka přejde.
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Doladit ji jde dvěma cestami. Buď kápnete pár kapek citronu úplně na konec, kdy už omáčka nevaří a je odstavená stranou. Nebo sáhnete po octu, který vlijete k opečené zelenině dřív, než přidáte vývar, a necháte ho beze zbytku vyvařit. Agresivní ostrost se odpaří a po octu zbyde jen kultivovaná, jemná kyselinka. Kolik jí nakonec omáčka unese, záleží čistě na chuti strávníka, každému sedne trochu jiná míra.
Kdy který způsob přijde na řadu, ukazuje následující přehled:
Způsob dokyselení Kdy ho přidat Jak s ním naložit Citronová šťáva úplně na konec, po odstavení z plotny pár kapek do hotové omáčky Ocet brzy, k opečené zelenině před vývarem lžíci necháte celou vyvařit Karamel a poctivá zelenina dodělají zbytek Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Češi to dělají roky a pak se diví, proč jim zčernala
Aby svíčková zaujala i na pohled a chutnala jako z podniku, musí sedět barva a hustota. Omáčka sražená došeda nebo příliš světlá zkrátka neláká. Sytě zlatavý odstín a hlubší chuť jí zařídí karamel. Lžíci cukru necháte zezlátnout přímo na opečené zelenině, nebo si ji připravíte zvlášť na másle a hotový karamel do omáčky jen zapracujete. Hlídejte jen, ať se cukr nespálí, protože z připáleného karamelu se do omáčky přenese hořkost. Cukr přidaný až úplně nakonec tenhle efekt nemá, jen se rozpustí a po chuti zbyde plochá sladkost.
Hustotu omáčce nedodá mouka. Tu práci odvede zelenina. Mrkev, celer a petržel na pánvi nešetřete a nechte je zezlátnout až dotmava. Právě v těch připečených, tmavších místech se ukrývá umami, které dá omáčce grády. Když základ pak rozmixujete, spojí se sám do husté a hebké omáčky, aniž byste museli sahat po jíšce. Kdo chce mít strukturu úplně hedvábnou, protlačí ji nakonec ještě přes jemné síto. Ponorný mixér práci sice zrychlí, do omáčky ale napumpuje vzduch a udělá z ní nadýchanou pěnu, takže sítko tu výslednou hebkost zachrání.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vychytana-svickova-podle-zdenka-pohlreicha-cesi-do-ni-zapominaji-davat-tuto-tradicni-vec/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-dochutit-svickovou-omacku-podle-nasich-babicek/, https://www.fajntip.cz/clanky/kdo-prida-do-svickove-tuto-prisadu-navic-vyhral-omacka-bude-10-x-chutnejsi-20260613-10349.html, https://www.tajemstvichuti.cz/recepty-2/svickova-omacka/, https://www.tiscali.cz/tahle-1-prisada-dela-z-obycejne-svickove-tu-pravou-vetsina-hospod-ji-vynechava-a-host-to-pozna-hned-692471