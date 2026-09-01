Postavit si kadibudku na zahradě smí skoro každý. Ale většina lidí netuší o třech pravidlech, za jejichž porušení hrozí pokuta

Prkénko nad jámou v rohu zahrady budí dojem naprosté nevinnosti. Jenže stavební zákon, vodní zákon a občanský zákoník se na totéž dívají každý svým objektivem, a stačí, aby kadibudka propadla byť jen jedním z nich. Ministerstvo pro místní rozvoj v červnu 2026 upřesnilo pravidla odstupu od hranice pozemku, vodní zákon trvá na doložitelném odvozu odpadních vod a sousedské právo chrání každého, komu přes plot táhne zápach. Tři předpisy, tři úřady, tři různé sankce. A žádný z nich nepotřebuje ke svému zásahu souhlas zbývajících dvou.
Dva metry od plotu: kde přesně smí kadibudka stát
Stavební zákon č. 283/2021 Sb. řadí zahradní kadibudku mezi drobné stavby, za předpokladu, že stojí na pozemku rodinného domu, rekreačního objektu nebo v zahrádkářské osadě, slouží bydlení či rekreaci a splňuje zákonné parametry. V takovém případě stavebník nepotřebuje povolení ani ohlášení. Jenže „bez povolení“ neznamená „bez pravidel“.
Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu stanoví obecný odstup stavby minimálně dva metry od hranice sousedního pozemku. Čerstvý výklad MMR z 5. června 2026 upřesňuje, že u staveb do dvou metrů výšky se tato povinnost neuplatní, ovšem i tehdy platí další požadavky na umístění a nesmí docházet k rušení souseda. Jakmile kadibudka dvoumetrový odstup nesplní a zároveň přesáhne výškový limit, přestává být drobnou stavbou a spadá do režimu jednoduché stavby vyžadující povolení. Bez něj jde o přestupek s pokutou až 2 000 000 Kč, v citlivějších režimech dokonce 4 000 000 Kč.
Méně známý detail: po umístění drobné stavby musí na pozemku zůstat alespoň padesát procent plochy schopné vsakovat dešťovou vodu. U jedné kadibudky to zpravidla problém nebude. U zahrady plné pergol, kůlen a zpevněných cestiček už ano.
Jáma, jímka, septik: proč zákon rozlišuje každý centimetr propustnosti
Tady číhá nejčastější past. Klasická prosakující jáma pod kadibudkou vypadá jako staletá tradice, a přesně tak ji spousta zahrádkářů vnímá. Vodní zákon č. 254/2001 Sb. ji ovšem posuzuje zcela jinak: přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod zakazuje. Tečka.
Zákon stanoví jasnou hierarchii:
- Kanalizace – pokud je v dosahu, odpadní vody patří tam.
- Domovní čistírna – když kanalizace chybí, přichází na řadu individuální čištění.
- Nepropustná bezodtoková jímka – teprve při technické neproveditelnosti obou předchozích variant. Majitel musí doložit doklady o pravidelném vývozu na schválenou čistírnu odpadních vod.
Fyzické osobě, která doklady o odvozu nepředloží, hrozí pokuta až 20 000 Kč. Za nepovolené vypouštění odpadních vod se sankce vyšplhá až na 1 000 000 Kč. Kontrolu provádí vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, a obě instituce mohou doklady vyžádat kdykoli.
Zásadní terminologický zádrhel: septik a jímka nejsou totéž. Ministerstvo životního prostředí ve svém oficiálním materiálu výslovně uvádí, že samotný septik bez dalšího dočištění odporuje vodnímu zákonu. Septik s filtrem je už vodní dílo podléhající povolení. Hobby obchody a inzertní portály tyto pojmy běžně zaměňují, a právě tato záměna stojí za řadou přestupků, o kterých majitelé ani netuší.
Pach přes plot: kdy se soused stává žalobcem
Občanský zákoník v § 1013 chrání souseda před imisemi, tedy pachy, vodou, tekutými odpady, stínem a dalšími vlivy, které přesahují míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání jeho pozemku. Obě podmínky musí platit současně. Občasný pohled na dřevěnou budku přes plot je jiná kategorie než trvalý zápach z prosakující jámy za letního vedra.
Soused přitom nemusí čekat na úřad. Může podat žalobu na zdržení se zásahů přímo k soudu. Občanský zákoník nestanoví tabulkovou pokutu; typickým výsledkem bývá soudní zákaz rušení, případně povinnost odstranit zdroj obtěžování. A právě tady se právní osy protínají: prosakující jáma generuje pach i kontaminaci, čímž aktivuje současně vodní zákon i sousedské právo.
Kontrola na podnět souseda: jak rychle se z tiché zahrady stane úřední případ
Metodické doporučení MMR ke stavební kontrole z října 2025 popisuje mechanismus, který mnohé zahrádkáře překvapí. Stavební úřad může provést kontrolu u jakékoli stavby, a podnět k ní smí podat kdokoli. Identitu podatele přitom úřad chrání; kontrolovaný vlastník se nedozví, kdo stížnost podal.
Z podnětu může úřad zahájit kontrolu, rovnou otevřít správní řízení nebo vydat zakazující opatření. Portál veřejné správy potvrzuje, že stavební kontroly probíhají průběžně a dopadají na stavby bez ohledu na jejich velikost. Paralelně může vodoprávní úřad požadovat doklady o vývozu jímky. Dvě instituce, dva nezávislé procesy, dvě různé pokuty, a obě spuštěné jedním sousedovým e-mailem.
Kadibudka už stojí a pravidla nesplňuje: co dělat dřív než soused
Kdo zjistí, že jeho zahradní záchodek nesedí do zákonného rámce, udělá nejlépe, když problém rozloží na tři větve. Odstup od hranice: pokud stavba nesplňuje dvoumetrový limit a přesahuje výšku dvou metrů, spadá do povolovacího režimu, a řešit to se stavebním úřadem aktivně je vždy lepší než čekat na cizí podnět. Odpady: nejrychlejší náprava spočívá v přechodu na nepropustnou jímku s doložitelným vývozem, případně na separační toaletu, kterou MŽP uvádí jako alternativu fungující na oddělení tuhého a tekutého odpadu s následným kompostováním. Sousedské imise: odstranit zdroj zápachu či kontaminace dřív, než se z něj stane důkaz u soudu.
Při nejistotě, zda konkrétní stavba spadá do režimu drobné stavby, doporučuje web Ministerstva pro místní rozvoj požádat stavební úřad o předběžnou informaci. Stojí to čas, ale ušetří to pokutu. Nejnebezpečnější představa, kterou si zahrádkář může osvojit, zní: „Je to malé, je to moje, nikomu do toho nic.“ Tři zákony a tři úřady vidí tutéž budku úplně jiným pohledem, a každému z nich stačí k zásahu jediný nesplněný paragraf.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák