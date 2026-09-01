Kdo měl za ČSSR tuhle formu na bábovku, byl v kuchyni král. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč

Nedělní bábovka bývala za socialismu skoro povinnou výbavou víkendu. Upéct ji ale pěkně vysokou a se zlatavou kůrkou svedl spíš ten, kdo doma schovával těžkou formu po prababičce, než soused s odlehčeným plechem z obchodu. A přitom právě takový starý kousek dnes probouzí sběratelskou vášeň a leckdo je ochotný shánět ho i rok a nechat za něj pořádnou sumu.
Proč z těžké formy vycházela lepší bábovka
Tajemství se skrývá v materiálu. Litina i měď si teplo dobře drží a rozvádějí ho do celé formy, takže bábovka nikde nezůstane syrová a navrchu se udělá pěkná křupavá kůrka. Lehký plech nebo hliník se naproti tomu rozpálí nerovnoměrně, těsto se v nich rádo lepí a připaluje. Kdo tedy doma choval poctivou kovovou formu, měl při pečení pořádný náskok.
Ke starým formám se vracejí i dnešní cukráři, přestože mají po ruce moderní vybavení. Podle nich dá litina těstu jinou chuť i vzhled, než jaký kdy zvládne silikonová forma. K tomu se přidala vlna zájmu o domácí pečení z posledních let a móda retro kuchyní, díky které stará forma klidně skončí zavěšená na zdi jako ozdoba.
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Většina forem z druhé poloviny minulého století, hlavně ty lehké hliníkové a lakované plechové, má sběratelskou cenu jen pár set korun. Do stejné škatulky spadá i běžná kamenina s hnědou glazurou, na jakou narazíte skoro v každém bazaru, a její hodnota se drží v řádu stovek korun.
Jinak je to o patro výš. Za pěkně dochovaný litinový nebo keramický kus z devatenáctého století dnes kupci běžně dají mezi 2 000 a 5 000 korunami. Kolik nakonec padne, závisí hlavně na tom, jak vzácný typ to je, v jakém stavu se dochoval a z které doby přesně pochází. Na samém vrcholu stojí ručně kovaná měď, která si uvnitř podržela původní cínovou vrstvu, a za ni jsou sběratelé ochotní dát i několik desítek tisíc. Nejvzácnější světové kusy z osmnáctého století jdou dokonce do statisíců, to už jsou ale formy z panských kuchyní.
Pro rychlou orientaci, kolik která forma zhruba vynese:
Z čeho je a jak je stará Obvyklá tržní cena Ručně kovaná měď z 18. a 19. století desítky tisíc, u světových rarit i statisíce Kč Dochovaná litina či keramika (19. stol.) od 2 000 do 5 000 Kč Běžná kamenina s hnědou glazurou řádově stovky Kč Lisovaný plech a hliník z pozdější sériové výroby jen pár set Kč Podle čeho cenný kousek poznáte Přečtěte si také: Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle jablek. Většina lidí to dělá a do týdne ji vyhodí
Nejsnáz hodnotný kus poznáte podle váhy. Poctivá stará litina v ruce pořádně zavaží a čím výraznější a hlubší vzor nese, tím lépe. Dokud se navíc formy vyráběly ručně, žádné dvě nevyšly úplně stejně. Každá má trochu jiné rýhy a drobné odchylky a přesně kvůli téhle neopakovatelnosti po nich sběratelé jdou.
Zaměřte se taky na dno a okraje. Výrobci sem obvykle otiskovali své označení, třeba iniciály mistra nebo název obce, odkud forma pocházela. Pokud ho přečtete, dá se dohledat ve sběratelských katalozích a prozradí stáří i původ. Hodnotu zvedá i neobvyklý tvar. Hladké prstence seženete kdekoli, zato ozdobné kousky s květinovými nebo geometrickými vzory v duchu art deco a různé figurální formy mizí z nabídek skoro obratem.
Cenu staré formy prozradí váha, značka otištěná na dně a neobvyklý ozdobný tvar. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Chyba, kterou umažete i několik tisíc
Nejčastější omyl vzniká z dobré vůle. Před prodejem chce leckdo formu naleštit, popadne drátěnku a tmavý povlak sedře v domnění, že jde o zašlou špínu. Jenže právě tahle vrstva, odborně patina, bývá pro znalce na celém kousku to nejcennější a uměle se nahradit nedá. Jakmile ji majitel vydrhne do lesklého kovu, hodnota spadne třeba o tři tisíce korun a zkušený kupec o takový kus většinou ztratí zájem.
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Pozor si dejte i při nákupu. Na trhu se čas od času objeví měděné kopie, které působí starobyle, ve skutečnosti jim ale je jen pár desetiletí. Zkušený sběratel podvrh odhalí, začátečník ale snadno naletí, takže je nejjistější pořizovat formy od obchodníků s dobrou pověstí.
Než starou formu vyhodíte
Pokud po babičce zůstala těžká forma a vy nevíte, co s ní, nespěchejte ke kontejneru. Odhad u starožitníka nebo dražba přijde na pár korun a výsledek dokáže mile zaskočit. A i kdyby velkou hodnotu neměla, pořád je to rodinná památka, která přežila několik generací a dá se v ní dál péct. Někdy zkrátka to, co jednomu jen zabírá místo v kredenci, druhý shání jako poklad.
Zdroje: https://www.tvguru.cz/nenapadna-forma-z-kuchyne-dnes-stoji-desetitisice, https://www.umimeporadit.cz/zustala-vam-doma-stara-forma-na-babovku-sberatele-po-ni-jdou-jako-posedli, https://www.nespechej.cz/clanky/mate-doma-hnedou-formu-na-babovku-po-babicce-sberatele-sili-a-nabizi-az-5-000-kc-kus-20260528-8525.html, https://extrafit.cz/kdo-ma-doma-starou-formu-na-babovku-ma-v-kuchyni-poklad-sberatele-hledaji-tento-konkretni-keramicky-model-a-daji-za-nej-tisice/, https://www.tiscali.cz/v-tehle-forme-pekly-nase-maminky-babovku-dnes-za-ni-sberatele-bez-mrknuti-daji-i-5-000-korun-704557