Nenápadný kód ve vašem řidičáku určuje, co všechno můžete řídit. Většina lidí o tom neví

Většina z nás si vybaví, jakou má v řidičáku skupinu, a tím to hasne. Doklad ale vedle písmen jako B nebo C skrývá ještě jednu kolonku, která potichu rozhoduje, s jakým autem a v jakém stavu vůbec smíte usednout za volant. Nese číslo 12 a řidiči kolem ní roky chodí, aniž by tušili, co přesně v ní stojí.
Co se skrývá v kolonce 12
Do políčka s dvanáctkou se zapisují takzvané harmonizované kódy. Jsou to krátká čísla, která ke každému řidiči přiřazují jeho zdravotní nebo technická omezení. Značení pochází z dílny Evropské unie a jeho smyslem je, aby si kontrola v kterékoli členské zemi dokázala na první pohled srovnat, za jakých podmínek konkrétní člověk smí řídit. U nás jejich seznam obsahuje příloha vyhlášky o řidičských průkazech číslo 31/2001.
Systém má svůj řád podle výše čísla. Nízké hodnoty patří zdraví a pomůckám, tedy zápisům o naslouchadlech, protézách nebo korekci zraku. Prostřední řady se točí kolem úprav auta pro řidiče s handicapem, třeba přestavby plynu či brzdy na ruční ovládání. Vyšší čísla už řeší různá provozní a administrativní omezení.
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Nadpis slibuje kódy, které určují, s čím si smíte sednout. Nejvíc na sebe berou právě tři z nich:
78 drží řidiče u aut s automatickou převodovkou a k manuálu ho vůbec nepustí; 96 naopak oprávnění rozšiřuje, protože ke skupině B přidává těžší soupravy s přívěsem, jejichž hmotnost přesahuje 3 500 a končí na 4 250 kilogramech; 62 jízdu naopak svazuje jen na okolí bydliště.
Druhá častá skupina míří na zrak. Kód 01.01 předepisuje brýle, 01.02 kontaktní čočky a univerzálnější 01.06 dovoluje obojí.
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Kódy v kolonce 12 platí jako závazná podmínka, na které stojí platnost celého oprávnění. Kdo vyrazí bez předepsaných brýlí nebo usedne za manuál, ačkoli smí jen na automat, poruší podmínky, za nichž vůbec může řídit. Takový přestupek pak řeší úředníci ve správním řízení.
Daleko dražší může být stejný prohřešek ve chvíli nehody. Policie ho zanese do protokolu a pojišťovna dostane páku, jak odškodné zkrátit, v krajním případě chtít celou vyplacenou částku zpět po tom, kdo nehodu zavinil.
Brýle, nebo čočky? Jedno číslo rozhoduje
U zraku číhá léčka, do které padne spousta lidí. Kdo má v dokladu kód 01.01, jezdit s čočkami nesmí, i když vidí úplně stejně jako v brýlích. Právě proto autoškoly radí požádat lékaře rovnou o širší kód 01.06, který pokrývá brýle i čočky zároveň. Na tenhle detail lékaři sami od sebe občas nemyslí, takže je lepší si o něj při prohlídce říct.
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Automat si v autoškole vybírá čím dál víc uchazečů, protože bez spojky je jízda klidnější a u zkoušky se míň chybuje. Cenou za pohodlí je ale kód 78, který pak v běžném provozu zavře cestu ke všem autům s manuální převodovkou.
Řidičský průkaz jen na automat nese kód 78, který uzavírá cestu k vozům s manuální převodovkou. Zrušit se dá jedinou praktickou zkouškou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zpátky k ručnímu řazení se přitom dostanete bez opakování celé autoškoly. Stačí přezkoušení odborné způsobilosti, tedy přihláška do autoškoly a jediná praktická zkouška z jízdy a kontroly vozu. Teorie ani testy se už neopakují. Kolik tréninkových jízd si dopředu dáte, neřeší žádný předpis, ve většině autoškol vám ale poradí, ať si aspoň pár kol projedete. Doklad o složené zkoušce pak odnesete na úřad, který kód z evidence i z kartičky odstraní.
Když se vám změní zrak: co si připravit na úřad
Podobná procedura vás čeká, jakmile se vaše zdraví posune. Nezáleží na tom, jestli vám oči spravil laser, nebo jestli jste k brýlím teprve dospěli. Všechno začíná u praktického lékaře, který vám vystaví aktuální posudek o zdravotní způsobilosti.
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Samotné rozhodnutí, kterým se podmínka k řízení nasadí nebo zase zruší, smí vydat jedině úřad tam, kde jste trvale hlášení. S ním už o nový průkaz požádáte kdekoli, na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Vezměte si doklad totožnosti, stávající řidičák a zmíněné rozhodnutí, za vyřízení zaplatíte kolem 200 korun a nová kartička bývá hotová zhruba do tří týdnů. Podle Asociace autoškol přitom na plast čekat nemusíte. Rozhoduje totiž záznam v centrálním registru řidičů, a jakmile do něj úředník změnu zapíše, můžete po celém Česku jezdit podle nových podmínek okamžitě, klidně bez brýlí ještě dřív, než vám kartička dorazí.
Zdroje: https://cnn.iprima.cz/mate-spravne-vyplnen-radek-c-12-v-ridicaku-ciselne-kody-prozradi-vase-slabiny-56697, https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/harmonizovane-kody, https://www.autozive.cz/ridicsky-prukaz-kod-78/, https://www.cebia.cz/pruvodce/vymena-ridicskeho-prukazu, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-31, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47538-tajemna-cisla-v-ridicaku