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Nenápadný kód ve vašem řidičáku určuje, co všechno můžete řídit. Většina lidí o tom neví

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Většina z nás si vybaví, jakou má v řidičáku skupinu, a tím to hasne. Doklad ale vedle písmen jako B nebo C skrývá ještě jednu kolonku, která potichu rozhoduje, s jakým autem a v jakém stavu vůbec smíte usednout za volant. Nese číslo 12 a řidiči kolem ní roky chodí, aniž by tušili, co přesně […]
Nenápadný kód ve vašem řidičáku určuje, co všechno můžete řídit. Většina lidí o tom neví

Nenápadný kód ve vašem řidičáku určuje, co všechno můžete řídit. Většina lidí o tom neví

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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