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Andrej Babiš kvůli střetu zájmů vyloučil sám sebe zatím z osmi hlasování vlády

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I když premiér Andrej Babiš opakuje, že v žádném střetu zájmů není a že jej vyřešil, už několikrát se rozhodl na jednáních vlády o projednávaných tématech raději nehlasovat. Celkem v osmi případech se od začátku letošního roku buď hlasování zdržel, nebo z jednací místnosti na daný okamžik úplně odešel. Andrej Babiš dlouhodobě popírá existenci svého
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Zdroj: Ministr obrany Jaromír Zůna a premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci před odletem na summit NATO do Ankary. Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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