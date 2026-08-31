Andrej Babiš kvůli střetu zájmů vyloučil sám sebe zatím z osmi hlasování vlády

Reklama
2 min
Andrej Babiš kvůli střetu zájmů vyloučil sám sebe zatím z osmi hlasování vládyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
I když premiér Andrej Babiš opakuje, že v žádném střetu zájmů není a že jej vyřešil, už několikrát se rozhodl na jednáních vlády o projednávaných tématech raději nehlasovat. Celkem v osmi případech se od začátku letošního roku buď hlasování zdržel, nebo z jednací místnosti na daný okamžik úplně odešel. Andrej Babiš dlouhodobě popírá existenci svého
profimedia-1114979776
Zdroj: Ministr obrany Jaromír Zůna a premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci před odletem na summit NATO do Ankary. Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia
Reklama
Postřelená žena z fotografie před rozhlasem se léčila rok, o muži vedle ní se nic neví
Fotografie zachycující postřelenou ženu před rozhlasem zůstávala půl století bez informace o jménu oběti....
Prodlužovačka, nebo velké bezpečnostní riziko? „Živý“ kabel leží volně v lese
Uprostřed lesa, v katastru obce Borová v Orlických horách, vede z velké části po povrchu elektrický kabel....
Jan Urban: Válečný zločinec je mrtvý, lež o hrdinném generálovi žije dál
Za úsvitu 26. května 2011 vjela do vesnice Lazarevo, daleko na severu Srbska poblíž rumunských hranic,...
Spoluzávislost, fenomén, který ovlivňuje miliony lidí. Nikdo to ale neřeší
Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v Česku kolem jednoho milionu osob...
Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...Všechny články tohoto autora →
Největší severoamerická vlaštovka přežila devítidenní mráz v Texasu. Ptáci, kteří zbyli, se geneticky liší od mrtvých
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
3 min
Sovětská známka za pár haléřů se prodala za 2,6 milionu Kč. O její ceně rozhodla jediná špatná číslice na štočku
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
3 min
Rusko nasadilo kamikadze drony s AI, které si samy najdou cíl. Ukrajinská rozvědka odhalila, co mají uvnitř
Mobify.cz
dnes, 05:58
5 min
Češi vůbec neví, že za tohle u domu hrozí pokuta až 30 000 Kč. Stačí jedno udání
PrimaProstor.cz
dnes, 05:54
3 min
Češi vůbec neví, že od konce září se jim z účtu bude strhávat více peněz. Zjistí to až při další automatické platbě
Zodpovime.cz
dnes, 05:53
3 min
Reklama
Jaký sport se k vám hodí podle horoskopu? 12 nejlepších pro každé znamení
Extrafit.cz
dnes, 05:51
5 min
Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za celý měsíc i s prázdninami? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:49
3 min
Zašlé kuchyňské utěrky mohou znovu získat vzhled nového prádla. Šikovná hospodyňka objevila mimořádně snadný postup
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:47
2 min
Marketingová agentura Marketup vytáhla tržby na 350 milionů a zdvojnásobila zisk
Borovan.cz
dnes, 05:45
1 min
Ekonomika Česka loni rostla rychleji než průměr EU, výrazně se zvýšil i státní dluh
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:44
Reklama
Češi letos na podzim plánují cestu do této země ve velkém. V září je tam až o 3 °C více než v Chorvatsku a skoro žádní lidé
Outdoor tipy
dnes, 05:42
4 min
Kolegyně nevěřila, že tuhle bábovku peču bez tuku. V práci zmizela do oběda a recept jsem psala na ubrousek
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:36
4 min
Chyba českých důchodců u lékaře s recepty. Dělají ji roky a stojí je až 2 000 Kč ročně
Asenior.cz
dnes, 05:36
4 min
Kraj dá na projekt Josefina 100 milionů. Jsou obavy o jeho využití a financování
Plzeňská Drbna
dnes, 05:35
3 min
Čtyři roky, čtyři různé soutěže. Hokejový talent Benák zažívá v zámoří další změnu, míří na univerzitu
SportyŽivě
dnes, 05:32
4 min
Reklama
Česká ekonomika loni rostla rychleji než průměr EU. Rychle ale stoupá dluh, jeho obsluha už stojí skoro 100 miliard
HN.cz
dnes, 05:32
Plíšková musela umravňovat Hrdličku na tribuně. Pak promluvila o poslední sezoně
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 05:32
KVÍZ: Jaký vinař ve vás dříme? Otestujte znalosti révy, vinic a výroby vína
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
1 min
V americkém Grand Canyonu po bleskové povodni pohřešují 15 lidí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:30
Nejhorší müsli tyčinky z českých supermarketů. Češi je dávají i dětem a myslí si, že jsou zdravé
ExtraInspirace
dnes, 05:29
4 min
Reklama
Prodejci tomu říkají pergola, ale stavební úřad v tom vidí přístřešek. Rozdíl může majitele stát desítky tisíc korun
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:26
3 min
Věci, které mohou být příčinou nespavosti a většinu lidí by to nenapadlo
Krasnezeny.eu
dnes, 05:24
2 min
Ani drdol, ani copánek. Kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy nahoře, aby obličej působil mladší
ExtraInspirace
dnes, 05:24
3 min
Ani sůl, ani máslo. Rýže bude sypká jako v restauraci díky 1 věci, kterou přidáte na začátku
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:16
4 min
Tuhle 1 potravinu nikdy nekrájejte hned po vyndání z lednice. Většina lidí to dělá a přijde o polovinu chuti
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:15
4 min
Reklama
Mandarinkový nepečený věnec z formy: Slavnostní vzhled, přitom je tak jednoduchý na přípravu
Cooky.cz
dnes, 05:11
4 min
Česko čeká chladnější týden, nejtepleji bude v pátek. Může přijít i déšť
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:09
Tuhle drobnost dostávala v ČSSR nevěsta na svatbu. Dnes za ni sběratelé platí zlatem
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:03
4 min
Kosovská ulice v Jihlavě dostane nový povrch. Opravy ovlivní cestování MHD
Jihlavská Drbna
dnes, 05:02
1 min
Kdo najde doma tyhle hodinky po dědovi, dostane od sběratelů 350 000 Kč na ruku
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
3 min
Reklama
Spousta Čechů má doma porcelán za statisíce a neví o tom. O hodnotě rozhoduje značka, kterou najdete na spodku
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Co mají minisukně společné s auty a jak je ovlivnila definice Quantové
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
2 min
Čapí hnízdo znovu na pořadu dne. Vrchní soud začne řešit odvolání Nagyové
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:00
Konec velkých omezení. Linky brněnské MHD se většinou se vrací na původní trasy
Brněnská Drbna
dnes, 05:00
1 min
Lanovka v Rakousku jezdí jen pár týdnů a už má problém. Bergstanici postavili o šest metrů výš, než povolil plán
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Reklama
Dva symboly na troubě vypadají skoro stejně, ale pečou úplně jinak. Kdo je zaměňuje, připravuje se o peníze i chuť jídla
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
4 min
Stát od ledna 2027 změní účtování za elektriku. Zásadních bude těchto 15 minut
FVE.info
dnes, 04:59
4 min
Po Dolly Partonové zůstalo přes devět miliard. O dědictví se ale stále neví to nejdůležitější
Žena.cz
dnes, 04:59
Po deštivém pondělí přijde oteplení. Teploty zamíří až k 28 stupňům
Budějcká Drbna
dnes, 04:58
1 min
Rybář radí Čechům: ryba nebude zapáchat po celém bytě, když s ní před smažením uděláte 1 věc
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:58
3 min
Reklama
Reklama
Po Dolly Partonové zůstalo přes devět miliard. O dědictví se ale stále neví to nejdůležitější
Karlos Vémola dorazil na VIP večírek s milenkou: U vstupu je čekalo nepříjemné odmítnutí
Plíšková musela umravňovat Hrdličku na tribuně. Pak promluvila o poslední sezoně
Co zůstalo mimo kameru? Třeštíková promluvila o mužích, o kterých Basiková nechtěla
Sto tisíc měsíčně: poslanci nás stojí měsíčně mnohem více. Víme, kdo vydělává nejvíc
Reklama
Reklama