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Týden plný zvratů, kdy ne všechno půjde podle vašich plánů. Některá znamení zvěrokruhu potká štěstí a prosperita, jiná se budou muset mít na pozoru

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Horoskop na tento týden začíná silnou energií Buvola a bude končit jemnějším vlivem Kozy. Během většiny týdne budou převládat elementy země a kovu, které upozorňují na peníze, povinnosti a jasná rozhodnutí. Čínská astrologie tvrdí, že pomalý a vytrvalý přístup je účinnější než rychlé a zbrklé jednání. Některá znamení mohou najít účinnou podporu u blízkých, jiná se zase musí vyhnout tvrdohlavým rozhodnutím a ukvapeným závazkům.
Týden plný zvratů, kdy ne všechno půjde podle vašich plánů. Některá znamení zvěrokruhu potká štěstí a prosperita, jiná se budou muset mít na pozoru

Týden plný zvratů, kdy ne všechno půjde podle vašich plánů. Některá znamení zvěrokruhu potká štěstí a prosperita, jiná se budou muset mít na pozoru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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