Týden plný zvratů, kdy ne všechno půjde podle vašich plánů. Některá znamení zvěrokruhu potká štěstí a prosperita, jiná se budou muset mít na pozoru

Zemský element bude stát nad vašimi rozpočty, ať už se zabýváte otázkami šetření, nebo investování. Také vám pomůže s rozhodováním ohledně majetku či nedořešených rodinných záležitostí. Element kovu zase bude mít vliv na podpisy důležitých dokumentů, pracovní pohovory či tvorbu smluv. Čínský kalendář prochází několika zvířecími dny, a proto se priority mohou velmi rychle měnit. To, co se v pondělí bude jevit jako dokonalý plán, může už ve čtvrtek dospět do fáze, kdy ho budete muset urgentně přepracovat. Je třeba zůstat flexibilní, ale zároveň důslední. Neberte na sebe další povinnosti, dokud si neověříte, jestli na ně máte opravdu prostor. Horoskop na tento týden bude přát lidem, kteří dobře plánují a mají jasný cíl.
Znamení, která si tento týden zaslouží více péče a pozornosti, protože to budou mít náročnější
Buvol
Buvoli se na začátku týdne mohou cítit pod extrémním tlakem. Povinnosti se hromadí a lidé ve vašem okolí budou očekávat, že za ně všechno rozhodnete a vyřídíte. Neuchylujte se však k nakupování zbytečností jen proto, abyste se cítili lépe. Často na sebe bereme stres těch, na kterých nám záleží, abychom jim ušetřili bolesti a trápení. Jedná se však o velmi kontraproduktivní přístup a tím, že jim tuto zátěž odnímáme, je připravujeme o možnost rozvíjet se a získávat nové zkušenosti. A našemu duševnímu zdraví to prospívá ještě méně. Místo toho, abyste vše dělali sami, nechte ostatní, aby se svým výzvám postavili čelem.
Drak
Draci by si měli dávat pozor na svou reputaci, aby si nepokazili autoritu. Energie kovu v tomto týdnu jim pomůže odhalit přehlédnuté detaily z minulého týdne nebo slabá místa v plánování. Před odesláním důležitých podepsaných dokumentů je raději řádně zkontrolujte. Je možné, že budete mít tendenci v práci zpochybňovat slova nadřízeného, ale nedělejte to, aniž byste měli k dispozici fakta, která dokazují jeho nepravdu. Pořádně přemýšlejte předtím, než něco řeknete.
Zajíc
Zajíci by si tento týden měli dávat obzvláště pozor na to, co říkají svým blízkým či kolegům. Nebuďte ukvapení, zkuste si nejprve uspořádat myšlenky, než je vyslovíte. Mohly by totiž vyznít kritičtěji, než jste zamýšleli, což může vést k nedorozuměním. Samozřejmě musíte dbát i na své duševní zdraví a pokud vás něco rozruší nebo rozčílí, dejte to dané osobě najevo. Svou pravdu však hajte s nadhledem, abyste celou situaci jen nezhoršili. Klidná argumentace a respekt k odlišným názorům je to, k čemu byste se v těchto dnech měli přiklánět. Totéž platí i ve finanční oblasti. K rozdělení výdajů přistupujte bez přílišného ega a s rozvahou.
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Znamení, nad kterými bude stát šťastná hvězda a pomůže jim dosáhnout cíle
Kohout
Kohoutům zajistí dobrý týden právě řádná disciplína. Soustředění, správné načasování, plánování a smysl pro detail jim pomohou postupovat vpřed naprosto plynule. Budou mít vhodné období pro pracovní pohovory, prezentace svých nápadů, úpravy textů či formální setkání. Předem připravené odpovědi jim mohou výrazně pomoci zlepšit to, jak ostatní vnímají jejich schopnosti. Kritizovat byste měli slušně, a to i v případě, že máte pravdu.
Prase
Prasatům se v tento týden bude dařit v komunikaci a mohou toto období využít k odkládaným setkáním s důležitými lidmi. Budou pod vlivem elementu vody, který jim pomůže pochopit informace, které se doposud jevily jako skryté. Tento čas mohou využít i k cestování či plánování nějaké dovolené. Jejich intuice bude stále velmi silná a rozhodnutí se ukážou jako správná. Musí si však pořádně ověřovat informace, které se k nim dostanou, aby neskočili někomu na lep.
Pes
Psi budou mít stabilní týden. Budou vůči ostatním velmi důvěřiví a je možné, že svěří někomu velmi důležitou roli. V práci se věci mohou zlepšit, když předem uzavřou dohodu místo toho, aby jednali impulzivně. Rodinné záležitosti, které se možná jeví jako náročné, se vyřeší klidným rozhovorem. Měli by si však dávat pozor na to, aby si na sebe nevzali víc, než dokážou zvládnout.
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Koza
Kozy v těchto dnech pocítí vnitřní vyrovnanost a klid. Konec týdne může přinést lepší pochopení toho, co právě teď ve svém osobním životě potřebujete. Využijte tento čas k tvůrčí činnosti. Pokud už delší dobu uvažujete o rekonstrukci domu, pusťte se do toho. Zbavíte se tak pocitů, které vám nedávaly spát. Emocionální uzdravení je pomalý proces, ale nemusí být tak dramatické, jak jste si možná zpočátku mysleli. Dejte průchod starým traumatům, smutku a bolesti. Emocionální blokády, které vám bránily v tom, abyste si užili přítomné okamžiky s blízkými, zmizí. A nezapomeňte, že ta nejjednodušší řešení bývají často ta nejlepší.
Tato znamení čeká týden plný rovnováhy a stability s občasnými drobnými výkyvy
Pro tato znamení nebude týden úplně pozitivní, čekají je vzestupy a pády, ale celé toto období bude zvládnutelné. Krysy by si měly dávat pozor, aby nepůjčovaly peníze pod nátlakem a raději si chránily své úspory. mohou o ně přijít. Hadi by měli třikrát zvážit své myšlenky předtím, než si utvoří názor. Koně čekají změny na poslední chvíli a následné impulzivní utrácení peněz. Opice si v tomto období dokáží poradit i s náročnějšími situacemi, ale nesmí zapomínat na to, že je třeba dávat si pozor. A to na triky ze strany ostatních či situace, které by v nich mohly vyvolat pochybnosti.
Zdroje: Timesofindia, Hindustantimes, Yourtango