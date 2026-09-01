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Češi bourají kuchyňské kouty. Nahrazují je funkčním zařízením, co bylo moderní před 100 lety

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Otevřený prostor s kuchyňským koutem vypadal skvěle v katalozích. V praxi ale přinesl hluk, pachy v čalounění a neustálý nepořádek na očích. Stále více rodin proto dnes dělá pravý opak toho, co bylo moderní posledních třicet let.
Češi bourají kuchyňské kouty. Nahrazují je funkčním zařízením, co bylo moderní před 100 lety

Češi bourají kuchyňské kouty. Nahrazují je funkčním zařízením, co bylo moderní před 100 lety

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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