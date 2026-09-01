Češi bourají kuchyňské kouty. Nahrazují je funkčním zařízením, co bylo moderní před 100 lety

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Představte si, že právě dokončíte přípravu rybího filé na másle. Digestoř běží na plný výkon, okno dokořán, ale za dvě hodiny stejně cítíte, že vůně pronikla do každého kousku textilu v obýváku. Koberec, závěsy, polštáře na gauči – všechno nasáklo tím, co mělo zůstat jen v kuchyni. Přesně tohle zažívají denně tisíce českých domácností s otevřeným konceptem bydlení.
To, co developeři po desetiletí prodávali jako symbol moderního života a rodinné sounáležitosti, se v běžném provozu ukazuje jako zdroj permanentního stresu. Propojený prostor sice sliboval neustálý kontakt mezi členy rodiny, realita je ale jiná. Mixér při přípravě snídaně přehluší ranní zprávy v televizi. Pípání indukční desky ruší videohovor. Myčka nádobí duní přesně ve chvíli, kdy si chcete v klidu přečíst knihu.
A pak je tu ještě jedna věc, o které se v designérských časopisech moc nemluví: nepořádek z vaření prostě nejde schovat. Stoh špinavých pánví na lince, rozházené krabice od potravin, mastné utěrky – to všechno máte neustále na očích. Zavřít dveře a vrátit se k úklidu později? V otevřeném konceptu nemožné.
Frankfurtská kuchyň měla pravdu už v roce 1926
Není náhoda, že právě před sto lety architektka Margarete Schütte-Lihotzky navrhla první standardizovanou samostatnou kuchyni oddělenou od obytného prostoru. Frankfurtská kuchyň z roku 1926 byla přísně funkční místností s jasným účelem: ušetřit kroky, čas a udržet pořádek tam, kde se vaří. Každý spotřebič měl své místo, každá police svůj smysl.
Dnes se k tomuto principu vrací stále více českých rodin. Místo bourání příček se zdi znovu staví. Lidé zjišťují, že oddělená kuchyně s plnými dveřmi nabízí klid pro obě strany: kuchař má prostor na soustředění, zbytek domácnosti není rušen hlukem ani pachy. A když přijde návštěva? Prostě zavřete dveře za pracovní plochou a nikdo nemusí koukat na váš nedodělaný úklid.
Tento posun není nostalgií. Je to logické vyhodnocení toho, co v praxi skutečně funguje. Po letech experimentování s jedním velkým multifunkčním prostorem se ukazuje, že rozdělení bytu na jednotlivé zóny s jasným účelem má své hluboké opodstatnění.
Spižírna bez elektřiny funguje lépe než chladnička
Společně s uzavřenou kuchyní se do českých domácností vrací i další téměř zapomenutý prvek: samostatná spíž. Moderní výsuvné potravinové skříně v kuchyňské lince sice nabízejí přehled, ale nedokážou nahradit specifické mikroklima oddělené, nevytápěné a přirozeně větrané místnosti.
Prvorepublikové byty měly tyto komory často vybavené malým okénkem do světlíku nebo větrací mřížkou přímo ve fasádě. Zajišťovalo to přirozený tah studeného vzduchu zvenčí bez nutnosti jakéhokoli chlazení elektřinou. Brambory, jablka, kořenová zelenina, zavařeniny i kváskový chléb – to všechno vydrží v temné a chladné spíži mnohem déle než v teplém bytě na policích.
Lidé, kteří dnes nakupují sezónní suroviny ve větších objemech přímo od pěstitelů nebo se věnují fermentaci a zavařování, potřebují prostor, který funguje bez elektřiny a spoléhá na přirozené proudění vzduchu. Velká chladnička to prostě nenahradí. A spižírna navíc slouží jako technické zázemí pro objemné spotřebiče – sušičku ovoce, domácí pekárnu nebo velký kuchyňský robot – které nemusí zabírat místo na hlavní pracovní ploše.
Důraz na lokální potraviny a domácí zpracování přirozeně vyžaduje jiné řešení než nákup hotovek do mrazáku. A právě tady se ukazuje, že staré dispozice měly svou logiku.
Masivní kredenc vydrží to, co moderní linka ne
Změnou prochází i samotný nábytek. Hladké lesklé linky z dřevotřísky postupně ustupují poctivému řemeslu a nábytku s charakterem. Do českých domácností se vrací klasický kredenc a masivní příborníky – ať už v podobě zrestaurovaných historických kusů z první republiky, nebo jejich moderních truhlářských replik.
Tento typ nábytku byl navržen s maximálním ohledem na ergonomii a organizaci domácnosti. Spodní hluboká část z masivního dřeva unese těžké litinové hrnce, pekáče a sady talířů, aniž by se police prohýbaly. Střední odkládací plocha poskytuje ideální prostor pro rychlou přípravu, uložení chlebníku nebo vystavení předmětů denní potřeby. Horní prosklená nástavba slouží k přehlednému uložení skla, porcelánu a kořenek, které jsou chráněny před prachem, ale zůstávají stále na očích.
Zatímco moderní linka po deseti letech často vykazuje známky opotřebení, odlupující se hrany a vyviklané pojezdy, starý dřevěný kredenc funguje desítky let. Případné šrámy mu pouze dodávají patinu. Masivní nábytek přináší do prostoru trvanlivost, kterou lepené materiály postrádají.
Spojení moderních spotřebičů s dispozičním řešením našich prarodičů vytváří prostředí, které je tiché, čisté a přirozeně funkční. A možná právě v tom spočívá skutečná modernost – ne v kopírování trendů z katalogů, ale v tom, co v praxi opravdu funguje.
Zdroje článku: Wikipedia, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová