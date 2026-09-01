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Nemáte po babičce tuhle maličkost z ČSSR? Němci ji teď od Čechů vykupují i za 50 000 Kč

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Barevné skleničky, mísy a těžké vázy z dob socialismu roky přežívaly v […]
Nemáte po babičce tuhle maličkost z ČSSR? Němci ji teď od Čechů vykupují i za 50 000 Kč

Nemáte po babičce tuhle maličkost z ČSSR? Němci ji teď od Čechů vykupují i za 50 000 Kč

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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