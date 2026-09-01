Ani drátěnka, ani jar. Zažraný hrnec se vyčistí sám, když do něj nalijete 1 tekutinu a necháte přejít varem

Rozvařená rýže, připálený guláš nebo marmeláda, která se rozhodla přilnout ke dnu napořád. Připálený hrnec svede skoro každého k tomu, aby popadl drátěnku a drhnul, dokud ho nezabolí ruka. Jenže právě tudy cesta nevede. Existuje mnohem línější způsob, po kterém se spálená vrstva ze dna uvolní skoro sama.
Proč drátěnka hrnec spíš zničí
Sáhnout po drátěnce je první instinkt, ale riskujete jím i ten nejtvrdší povrch. Tvrdé chloupky drátěnky vyryjí do dna síť jemných vrásek, které okem skoro nerozeznáte. A právě do nich se pak jídlo chytá dřív než kamkoli jinam, takže se dno paradoxně pálí čím dál snáz. Z jednoho odpoledne u dřezu se tak snadno stane začátek konce celého kusu nádobí.
Cíl je proto úplně obrácený. Připáleninu nejdřív změkčit a rozvolnit, teprve pak setřít. Když spálená vrstva ztratí sevření, sklouzne ze dna sama a žádná síla není potřeba. A vystačíte si přitom s věcmi, které máte v kuchyni běžně po ruce.
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Tou slíbenou tekutinou je obyčejný stolní ocet. Nalijte ho do hrnce spolu s vodou zhruba půl na půl, tak aby hladina sahala kousek nad připálené místo. Postavte na sporák a nechte přejít varem.
Jakmile to začne bublat, dopřejte tomu asi deset minut. Kyselina v octě se mezitím zakusuje do spálené vrstvy a rozvolňuje ji. Často se první kusy začnou odlupovat ještě během varu, přímo před očima. Pak roztok slijte a dno přejeďte houbičkou. Připálenina, se kterou by se drátěnka prala půl hodiny, zmizí na pár tahů.
Ocet s vodou v poměru zhruba půl na půl potřebuje na plotně asi deset minut, aby se spálená vrstva rozvolnila. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ocet má navíc příjemný vedlejší efekt. Kromě špíny odejde z hrnce i zápach po spáleném jídle, takže nádobí nezůstane cítit.
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Někdy je vrstva tak zažraná, že samotný ocet nestačí. Pak přijde ke slovu jedlá soda. Sundejte hrnec z plotny a do stále horkého roztoku po malých dávkách vmíchávejte sodu. Setkání obou složek je bouřlivé, hladina vzápětí vyskočí a zapění, proto s ní nespěchejte. Ať se pěna zase usadí, dejte tomu ještě deset minut, pak obsah vylijte a dno přejeďte houbičkou.
Kdo ocet doma zrovna nemá, sáhne po kyselině citronové nebo obyčejném citronu. Fungují na stejném principu, plátky citronu jednoduše povařte ve vodě. A pak je tu ještě jeden trik, kterému málokdo věří. V cole se skrývá kyselina fosforečná a ta si se spálenou vrstvou dokáže poradit. Stačí ji na dno nalít a nechat působit přes noc.
Podle materiálu se postup mění
Než ale cokoli začnete vyvářet, mrkněte, z čeho je hrnec vyrobený. Ne každá rada totiž sedne na každé nádobí a špatnou volbou si ho můžete pokazit. Citlivá je hlavně litina a nepřilnavý teflon, zatímco nerez toho snese nejvíc. A když je potřeba připáleninu odškrábnout, sáhněte vždy po dřevěné špachtli nebo vařečce místo kovu.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Materiál Na co si dát při čištění pozor Litina Nesnáší kyseliny, ocet ani citron do ní nepatří, narušily by povrch. Teflon Nemá rád jedlou sodu, vyhněte se i drátěnce a drsným práškům. Nerez Snese téměř vše, jediným rizikem je drátěnka, která povrch poškrábe. Drobnosti, na které se zapomíná
Pár maličkostí vám ušetří další nepříjemnosti. U octové lázně si radši pusťte odsavač par nebo dokořán otevřete okno, protože štiplavé výpary umí pořádně zatahat za nos. Rozpálené dno zase nikdy nezchlazujte proudem studené vody. Takový teplotní šok kov nesnáší, může se zkroutit a smalt na něm popraská.
Na slabou připáleninu, kdy je na dně jen tenký tmavý film, navíc nemusíte tahat ani ocet. Bohatě stačí hrst soli zalitá vodou, nechaná odstát a nakonec krátce povařená. A pokud napoprvé nic nepovolí, nezoufejte a postup klidně zopakujte. Zažraný hrnec se vzdá málokdy hned, ale zachránit se dá skoro vždycky.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11764-jak-zachranit-pripaleny-hrnec-bez-drhnuti/, https://www.westwing.cz/inspiration/tipy-a-navody/napady-na-cisteni/jak-vycistit-pripaleny-hrnec/, https://youklid.cz/blog/jak-vycistit-pripaleny-hrnec-a-panev-snadne-triky, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-pripaleny-hrnec/, https://www.tescoma.cz/jak-vycistit-pripalene-hrnce