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Paradoxy Země živitelky: stánky s problémy, cash only a Babiš proti dotacím

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Dennívýzva
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GLOSA. Není mnoho jiných akcí, kde by se politici tak rádi, pravidelně a v hojném počtu promenádovali, jako je českobudějovický veletrh Země živitelka. Takový Andrej Babiš tam prý jezdí už 45 let. A umí překvapit – možná i kolegy z Agrofertu. Země živitelka, největší český agrosalon je sice pro letošek minulostí, nabízí ale pozoruhodné dozvuky.
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Zdroj: Andrej Babiš s fanouškem na veletrhu Země živitelka, srpen 2026. Foto: Petr Lundák / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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