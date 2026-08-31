Paradoxy Země živitelky: stánky s problémy, cash only a Babiš proti dotacím

GLOSA. Není mnoho jiných akcí, kde by se politici tak rádi, pravidelně a v hojném počtu promenádovali, jako je českobudějovický veletrh Země živitelka. Takový Andrej Babiš tam prý jezdí už 45 let. A umí překvapit – možná i kolegy z Agrofertu.
Země živitelka, největší český agrosalon je sice pro letošek minulostí, nabízí ale pozoruhodné dozvuky.
Kde jinde, než na téhle výkladní akci českého agrobyznysu, by mělo být všechno do puntíku vychytané? Jak ale upozornila Česká obchodní inspekce, její kontroly stánků během veletrhu zjistily u každého třetího nějaký problém.
V absolutních číslech to nezní tak hrozně: je to sedm z dvaceti, ale stejně. „Porušení v oblasti stánkového prodeje občerstvení nebylo zjištěno,“ ujistila však ČOI.
Aspoň, že žaludky návštěvníků byly v bezpečí. Peněženky již méně.
„Kousek kapřího filetu, 20 dkg bramborového salátu, 20 dkg dušené zeleniny, jedny kapří a jedny klasické hranolky, to vše úhledně položené na papírové tácky s plastovým příborem, vyšlo na neuvěřitelných 650 Kč,“ postěžoval si přítomný prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.
Mluvíme-li o paradoxech, ten největší nabídl premiér Andrej Babiš, muž, jehož politická i podnikatelská dráha je s českým zemědělstvím a dotačními spory spojena více než u kohokoli jiného.
A v časech, kdy se na veletrhu promenádovali zástupci vlády ohlašující návrat elektronické evidence tržeb (EET 2), upozornil na cash only akci: v obou hlavních restauracích Země živitelky – Rybářské baště a Pivovarské zahradě – se nedalo platit kartou ani QR kódem.
„Výmluva na „technické problémy“ s přijímáním karet, zvláště takhle hezky předpřipravená, byla OK tak v roce 2015. V roce 2026 už je jenom trapná. U státem vlastněné firmy dvojnásobně,“ konstatuje Prouza.
EET sice není totéž co platba kartou, ale na akci, kterou stát tak okázale podporuje, je hotovost jako jediná možnost placení dosti zvláštní.
A mluvíme-li o paradoxech, ten největší nabídl premiér Andrej Babiš, muž, jehož politická i podnikatelská dráha je s českým zemědělstvím a dotačními spory spojena více než u kohokoli jiného.
Ten se na veletrhu rozpovídal právě i o evropských zemědělských dotacích. Ty si podle něj vymyslely zakládající členské státy EU, ale čeští zemědělci by to prý zvládli i bez nich, protože jsou produktivní.
Skupina Agrofert dostala za rok 2025 dotace v celkovém objemu 1,7 miliardy korun – skoro tři čtvrtiny čistého zisku.
„Dotace klidně zrušme,“ prohlásil Babiš, muž, jehož před obžalobou z napomáhání dotačnímu podvodu nyní chrání pouze imunita poslance.
Zopakujme: „Dotace klidně zrušme,“ řekl předseda vlády, jehož vláda bojuje proti zastropování dotací pro největší zemědělské podniky a dlouholetý majitel Agrofertu, jehož neoprávněné čerpání dotací řeší evropský žalobce.
Zhruba ve stejný čas, kdy Babiš takto pohovořil o zbytečnosti evropských zemědělských dotací, kolegové ze Seznam Zprávy sečetli, že skupina Agrofert dostala za rok 2025 dotace v celkovém objemu 1,7 miliardy korun – skoro tři čtvrtiny čistého zisku.
Dotační cecík, toť skutečná země živitelka!