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FOTO: Růžový mural na Žižkově je zatím nedokončený, autorka musela práci přerušit

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Žižkovské Kostnické náměstí se stalo centrem pozornosti místních obyvatel i milovníků moderního umění. Světoznámá polská streetartová umělkyně NeSpoon zde v pondělí večer slavnostně představila svůj nejnovější monumentální mural, který proměnil dosud fádní šedou budovu měnírny dopravního podniku v unikátní umělecké dílo. Výsledná malba, inspirovaná českou paličkovanou krajkou ze 17. století, je však prozatím hotová jen ze dvou třetin. Důvodem je kuriózní technická chyba – organizátoři umělkyni nahlásili špatné rozměry fasády.
FOTO: Růžový mural na Žižkově je zatím nedokončený, autorka musela práci přerušit

FOTO: Růžový mural na Žižkově je zatím nedokončený, autorka musela práci přerušit

Zdroj: Růžový mural na Žižkově je zatím nedokončený, umělkyni zadali špatné rozměry
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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