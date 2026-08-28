Tábor Barrandov v Miřetíně má nové odpočívadlo, kraj přispěl půl milionem

Tábor Barrandov v Miřetíně nedaleko Proseče slavnostně otevřel nové turistické odpočinkové místo vybavené herními a workoutovými prvky. Na konci prázdnin jej při té příležitosti navštívila radní Pardubického kraje pro cestovní ruch Petra Šimečková.
V posledním letošním turnusu tábor přivítal 180 dětí převážně ze severních Čech. Čekaly na ně sportovní aktivity, výtvarné dílny, výlety, nocování v přírodě i celotáborové hry. Nové herní a workoutové prvky jsou ale otevřené i širší veřejnosti. „Věřím, že si sem kromě táborníků najdou cestu i turisté při svých toulkách údolím Krounky, protože všechny nové prvky zvyšují přitažlivost našeho kraje," zmínila Šimečková s tím, že kraj na pořízení prvků finančně přispěl.
Celkové náklady na vybudování odpočívadla dosáhly přibližně 2,5 milionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj a Pardubický kraj se dohromady složily na necelý milion, město Proseč přidalo 200 tisíc, Nadace ČEZ 120 tisíc a samotná Duha Miřetín jako vlastník a provozovatel areálu pokryla 650 tisíc korun. Pardubický kraj navíc v roce 2026 uvolnil individuální dotaci v oblasti cestovního ruchu ve výši 500 tisíc korun na rozšíření projektu.
Na rozvoji areálu se dlouhodobě podílejí Pardubický kraj, město Proseč, ZO KINOS Barrandov Studio a Duha Miřetín, která je pobočným spolkem Duhy, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Spolupráce je formálně ukotvena od roku 2016. Prezident Duhy a vedoucí tábora Radan Kukal vyzdvihl roli dobrovolníků: „Právě díky jejich práci a nadšení se nám daří areál dlouhodobě zvelebovat a rozvíjet tak, aby sloužil dětem, rodinám i návštěvníkům tohoto krásného údolí říčky Krounky."
Historie tábořiště sahá do roku 1939, kdy jej založil Ústřední sociální úřad hlavního města Prahy. V polovině 50. let areál převzalo Filmové studio Barrandov pro děti svých zaměstnanců, odtud pochází i jeho název. V roce 2015 převedl Mezinárodní odborový svaz pracovníků v kinematografii KINOS podstatnou část nemovitostí bezúplatně na Duhu Miřetín. Tábor tak letos vstoupil do své téměř devadesáté sezony.