Vědci dali seniorům pero a podložku. Rychlost tahů a délka pauz při diktátu odhalily oslabení mozku přesněji než kreslení

Klíč nespočíval v tom, jak úhledně senioři psali, ale v tom, co se dělo s jejich rukou v průběhu zápisu, milisekundu po milisekundě. Studie publikovaná v květnu 2026 ve Frontiers in Human Neuroscience ukázala, že největší rozdíly mezi zdravými seniory a těmi s doloženou kognitivní poruchou se projevily při diktátu, tedy v okamžiku, kdy mozek musel současně poslouchat, držet větu v paměti, převádět hlásky na písmena a koordinovat pohyb ruky.
Šest úkolů, které odlišily zdravý mozok od oslabeného
Účastníci, dvacet seniorů bez kognitivních potíží a třicet osm s doloženou poruchou, plnili šest zadání odstupňovaných podle náročnosti. Nejprve čistá motorika: nakreslit alespoň deset vodorovných čar za dvacet sekund a udělat alespoň deset teček ve stejném limitu, obojí ve třech pokusech. Pak přišlo psaní. Dvě věty k opsání z karty, dvě věty nadiktované nahlas. Celá sestava běžela na papíře formátu A4 položeném na digitalizačním tabletu WACOM Intuos Pro L s perem WACOM Grip Pen, přičemž software MovAlyzeR zaznamenával pohyb se vzorkovací frekvencí sto snímků za sekundu.
Čáry a tečky odhalily jen drobné odchylky. Opis dopadl podobně. Zlom nastal u druhého diktátu, věty „Os peixes retiravam o ar da água“ („Ryby odebíraly vzduch z vody“). Právě tento úkol, označený jako WS3, přinesl statisticky nejsilnější rozlišení mezi oběma skupinami, s hodnotou p = 0,017 a modelem vysvětlujícím téměř 47 % rozptylu.
Proč diktát prozradí víc než kreslení teček
Při tečkách a čarách mozek řeší v podstatě jedinou věc, koordinaci ruky. Opis přidává vizuální analýzu předlohy a pozornost, ale slova zůstávají před očima. Diktát změní pravidla hry zásadně. Mozek musí současně zpracovávat zvukový signál, rozkládat slyšená slova na jednotlivé fonémy, převádět je do grafické podoby, sériově udržovat celou větu v pracovní paměti a průběžně řídit pozornost i motorickou produkci. Jakmile některá z těchto souběžných operací vázne, propíše se to do pohybu pera.
Devět kinematických stop, které tablet zachytil
Digitální podložka nehodnotila estetiku písma. Sledovala devět proměnných:
- Start Time – doba od zadání po první kontakt pera s podložkou
- Duration – celkové trvání zápisu
- Number of Strokes – počet oddělených tahů
- Stroke Duration – průměrná délka jednoho tahu
- Stroke Length – průměrná dráha tahu
- Peak Velocity – nejvyšší rychlost pera
- Average Velocity – průměrná rychlost
- Average Pressure – průměrný přítlak
- Number of Velocity Inversions – počet změn směru rychlosti, tedy míra plynulosti
U náročnějšího diktátu WS3 se mezi skupinami nejvýrazněji lišily tři parametry: delší celkové trvání zápisu, vyšší počet tahů a pomalejší iniciace pohybu. Prakticky řečeno, senioři s kognitivním oslabením potřebovali víc času na rozjezd, psali déle a jejich zápis byl fragmentovanější, rozpadal se do většího množství oddělených segmentů.
Podle nás právě tato fragmentace představuje nejintuitivnější vodítko i pro laika. Zdravý mozek píše plynule, oslabený mozek „koktá“ perem.
Co to znamená pro české seniory a jejich blízké
V Česku už screening demence existuje. U lidí mezi 65 a 80 lety probíhá v rámci preventivních prohlídek přes rozhovor a test Mini-Cog, případně MMSE, jak stanovuje vyhláška č. 70/2012 Sb. Digitální analýza rukopisu mezi těmito nástroji zatím nefiguruje. Protokol české studie Digidiadem, zaměřené na telemedicínské samovyšetření řeči a paměti, výslovně konstatuje, že podobné digitální aplikace v tuzemsku dosud chybí. Výzkumné zázemí přitom existuje: na VUT v Brně se tým kolem profesora Jiřího Mekysky dlouhodobě věnuje online analýze rukopisu a digitálním biomarkerům neurologických onemocnění.
Aby se digitální test rukopisu dostal do českých ambulancí, potřeboval by českou validaci, populační normy, metodiku a pravděpodobně i úhradový kód. Cesta od portugalské pilotní studie k rutinnímu nasazení v ordinaci praktického lékaře je tedy zatím dlouhá.
Pro rodiny pečující o starší blízké ale studie přináší konkrétní vodítko: všímejte si změn při psaní podle diktátu. Pomalejší rozjezd, trhanější zápis, víc škrtání a oprav, to všechno mohou být signály, které stojí za zmínku při návštěvě lékaře. NZIP upozorňuje, že první záchyt kognitivních potíží často přichází právě od rodiny, a praktický lékař pak může provést podrobnější vyšetření nebo odeslat pacienta ke specialistovi.
Slibný směr s jasnými limity
Studie má sílu v originálním přístupu a v tom, že nehodnotí výsledný text, ale samotný proces psaní v čase. Zároveň má zřetelné hranice. Vzorek čítal 58 účastníků z pobytových zařízení, zdravá kontrolní skupina zahrnovala pouze dvacet lidí. Design byl průřezový, zachytil momentku, nikoli vývoj v čase. Autoři sami zdůrazňují, že teprve longitudinální výzkum na větším a různorodějším souboru ověří, zda kinematické znaky rukopisu dokážou předpovědět kognitivní úpadek dříve, než se projeví v běžném životě. Seniorní autorka Ana Rita Matias pro Frontiers news formulovala dlouhodobý cíl: vyvinout snadno použitelný, časově úsporný a cenově dostupný nástroj pro každodenní zdravotní péči.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková