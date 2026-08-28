Zasaďte ji k ovocným stromům a škůdci zmizí. Lichořeřišnice navíc léčí záněty a stačí jí zálivka jednou za čas

Výsledek? Jednoletka, která za jednu sezónu stihne ozdobit balkon, ochránit sad a přispět ke zdraví dýchacích i močových cest, pokud člověk ví, co od ní reálně čekat a kde končí její možnosti.
Jak lichořeřišnice chrání ovocné stromy: past na mšice, nikoliv neviditelný štít
Populární představa o rostlině, která „odpuzuje škůdce“, potřebuje zpřesnění. Mechanismus, který popisuje
UConn Integrated Pest Management, funguje na principu takzvané obětní plodiny: lichořeřišnice na sebe stáhne rané populace mšic dřív, než se přesunou na jabloně, broskvoně nebo rajčata. Rostlina tedy slouží jako lákadlo, na kterém se škůdci soustředí, zatímco okolní plodiny zůstávají v klidu.
Čeští pěstitelé k tomu přidávají pozorování, že lichořeřišnice přitahuje i housenky a slimáky. Prakticky to znamená snížení tlaku části škůdců, nikoliv plošnou ochranu celého sadu. Kdo hledá razantní zásah proti silnému napadení, ten se bez registrovaného postřiku neobejde. Ale jako levná první linie a doplněk integrované ochrany dává lichořeřišnice smysl, zvlášť kolem menších stromků, kde stačí tři až čtyři hnízda rozmístěná na osluněné straně koruny.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Záněty průdušek i močových cest: kde mají klinická data skutečnou váhu
Léčivý potenciál lichořeřišnice stojí na hořčičných olejích, isothiokyanátech, které vykazují antimikrobiální aktivitu. Nejsilnější důkazy ovšem pocházejí z kombinace s křenem, konkrétně z registrovaného německého přípravku, jehož příbalový leták uvádí tři hlavní indikace:
akutní záněty průdušek, záněty vedlejších nosních dutin, záněty odváděcích močových cest.
U bronchitidy prokázala randomizovaná studie z roku 2023 rychlejší ústup kašle, hlenu a bolesti na hrudi oproti placebu. U močových infekcí existují reálná srovnávací data proti antibiotikům a čerstvá
dvojitě zaslepená studie z roku 2026 zaměřená na prevenci opakovaných cystitid: během 180 dnů kleslo riziko recidivy o 36 % ve srovnání s placebem.
Laboratorní testy navíc naznačují, že benzylisothiokyanát z lichořeřišnice může in vitro zesilovat účinek některých antibiotik. Přenášet tento poznatek do domácí praxe bez konzultace s lékařem by ovšem bylo předčasné.
Důležitá bezpečnostní poznámka: příbalový leták registrovaného přípravku nedoporučuje užívání v těhotenství a při kojení bez porady s lékařem, u dětí do šesti let chybí dostatečná data a kontraindikací jsou akutní žaludeční vředy či zánět ledvin.
Pepřová chuť na talíři a cena pod čtyřicet korun
Lichořeřišnice propojuje záhon s kuchyní elegantněji než většina letniček. Jedlé jsou květy i mladé listy, chuť připomíná řeřichu s pepřovým nádechem. Poupata a nezralá semena se tradičně nakládají jako kapary, což z jedné rostliny dělá trojí ingredienci.
V českých e-shopech se sáčky semen pohybují v pásmu 25 až 40 korun podle odrůdy a prodejce. Za cenu jednoho cappuccina tak pěstitel získá materiál na celou sezónu okrasy, ochrany i kuchyňského experimentování.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák