Pohádka o malém kometáři Jáchymovi, který zametal hvězdný prach a jednou smetl špatnou hvězdu

Nebyla to stanice s kolejemi ani s nádražními hodinami. Byla to široká světelná terasa zavěšená mezi hvězdami, odkud se každou noc posílaly komety na cestu, čistily se zaprášené měsíce, rovnaly se souhvězdné čáry a kontrolovalo se, zda hvězdy svítí tam, kde mají.
Na Nebeské stanici pracovali kometáři.
Nosili dlouhé pláště barvy noční oblohy, za opaskem měli kartáče z paprsků a v rukou metly ze stříbrných vlasů starých komet. Byla to práce důležitá, ale málokdo dole na zemi o ní věděl. Lidé si mysleli, že hvězdy na nebi drží samy od sebe.
To se kometáři občas smáli.
„Samy od sebe!“ bručel starý mistr Orion. „Kdyby se věci nahoře nechaly samy sobě, Velký vůz by do úterý stál v příkopu a Kasiopeja by se zase posadila nakřivo.“
Nejmladším kometářem na celé stanici byl Jáchym.
Byl malý, měl vlasy rozcuchané jako chvostík létavice a oči pořád trochu vykulené, protože na nebi bylo neustále na co koukat. Jeho plášť mu byl ještě dlouhý, takže si na něj občas šlápl, a metla byla vyšší než on. Přesto ji nosil s velikou vážností.
Jáchymova práce byla zametat hvězdný prach.
Ten se usazoval všude.
Na okrajích Měsíce.
Na stupních Mléčné stezky.
V rozích souhvězdí.
Na chvostech starých komet, které se vracely z dalekých cest a tvrdily, že nejsou unavené, jen „kosmicky zamyšlené“.
Hvězdný prach byl krásný. Třpytil se zlatě, modře, fialově a někdy i zeleně, pokud se předtím dotkl nějakého obzvlášť rozmarného meteoritu. Ale když ho bylo moc, hvězdy pod ním svítily slaběji a noční obloha působila neuklizeně.
A to mistr Orion nesnášel.
„Jáchyme,“ říkával, „zametat nebe není jen tak. Musíš dávat pozor, kam smetáš.“
„Ano, mistře.“
„Ne každá jiskra je prach.“
„Ano, mistře.“
„Ne každé světýlko, které se válí na kraji cesty, je nepořádek.“
„Ano, mistře.“
Jáchym to věděl.
Opravdu.
Jenže byl horlivý.
Chtěl být dobrý kometář. Chtěl, aby mistr Orion jednou řekl: „Ten chlapec zametá tak přesně, že by mu člověk svěřil i okraj zatmění.“ A tak Jáchym zametal pilně, svižně a někdy o trochu rychleji, než bylo zdrávo.
Jedné noci se chystala Velká srpnová noc padajících hvězd.
To byla na Nebeské stanici jedna z nejrušnějších událostí roku. Komety se česaly, meteorické drobky čekaly ve frontě na vypuštění, hvězdy si leštily špičky a staré souhvězdí Labutě si stěžovalo, že ho při každém větším nebeském dění někdo považuje za dekoraci.
„Dnes musí být všechno čisté,“ řekl mistr Orion. „Dole na zemi budou lidé vzhůru. Budou si přát přání. A přání potřebují jasnou cestu.“
Jáchym přikývl tak silně, až se mu z kapsy vysypaly tři jiskřičky.
Dostal za úkol uklidit okraj Mléčné stezky.
To byla nádherná cesta, široká, stříbrná a plná světla. Táhla se oblohou jako řeka z rozdrcených perel. Jenže po dnešních přípravách byla opravdu zaprášená. Všude ležely drobné hvězdné šupinky, zbytky kometího chvostu a několik zatoulaných jisker, které se tvářily, že tam patří.
Jáchym se pustil do práce.
Šup sem.
Šup tam.
Prach do košíku.
Jiskru stranou.
Chvostík smést podél dráhy.
Všechno šlo krásně.
Až do chvíle, kdy uviděl malé světýlko u kraje cesty.
Leželo vedle stříbrného schodu, skoro pod zábradlím z měsíčních paprsků. Bylo drobné, kulaté a trochu zaprášené. Nesvítilo moc. Spíš poblikávalo tak slabě, že vypadalo jako unavená drobenka.
„Další prach,“ zamumlal Jáchym.
A smetl ho.
Jenže sotva světýlko spadlo do jeho košíku, celá Mléčná stezka se zachvěla.
Ne moc.
Jen tak, jako když se někdo v dálce lekne.
Potom se na nebi ozval výkřik.
„Kde je Mirabelka?“
Jáchym ztuhl.
To volalo souhvězdí Vlaštovky, drobné a jemné souhvězdí na jižním okraji oblohy. Nebylo nejznámější, ale mělo důležitou práci: ukazovalo cestu malým ptákům, kteří v noci táhli přes moře a potřebovali najít správný vítr.
„Mirabelka!“ volaly hvězdy Vlaštovky.
Mistr Orion se objevil tak rychle, že mu plášť vlál za zády jako kus bouřkového mraku.
„Co se stalo?“
„Zmizela nám nejmenší hvězda,“ vzlykla Vlaštovka. „Ta, co drží konec křídla.“
Jáchym pomalu pohlédl do svého košíku.
Mezi prachem se tam slabě rozzářilo malé světýlko.
Pobliklo.
Velmi uraženě.
Jáchymovi se sevřelo hrdlo.
„Já… já jsem ji asi smetl.“
Na Nebeské stanici zavládlo ticho.
Takové ticho, které je na obloze slyšet ještě víc než dole na zemi.
Mistr Orion se na něj nepodíval zle. To bylo horší. Podíval se vážně.
„Říkal jsem ti, Jáchyme. Ne každá jiskra je prach.“
Jáchym sklopil hlavu.
„Já vím.“
„Mirabelka je malá hvězda, ale bez ní Vlaštovka nedrží směr.“
„Vrátím ji.“
„To nestačí,“ řekl mistr. „Když se hvězda smete z místa, někdy zapomene, kam patří. Musíš jí připomenout její světlo.“
Jáchym se podíval do košíku.
Mirabelka tam ležela mezi prachem a nesvítila skoro vůbec.
„Jak?“
Mistr Orion se zadíval k tmavému okraji oblohy.
„Musíš ji vzít na Dolní vítr.“
„Na Dolní vítr?“
„Ano. Tam, kde se nebe dotýká ptačích cest. Tam uslyší, proč je potřeba.“
Jáchym polkl.
Dolní vítr ležel nízko, mnohem níž než Nebeská stanice. Nebylo to ještě dole na zemi, ale už tam foukal skutečný pozemský vzduch. Kometáři tam chodili neradi, protože vítr tam nebyl poslušný, mraky strkaly do loktů a občas se člověku do pláště zamotala netopýří otázka.
Ale Jáchym věděl, že musí jít.
Opatrně vzal Mirabelku z košíku.
Byla teplá, ale slabá.
„Promiň,“ zašeptal.
Hvězdička zablikala.
Ne jako odpuštění.
Spíš jako: uvidíme.
Jáchym se vydal dolů po okraji Mléčné stezky.
Cesta k Dolnímu větru vedla kolem spících oblaků, přes most z ticha a dál podél stříbrných vláken, po nichž se v noci posílaly sny. Čím níž sestupoval, tím víc cítil pohyb zemského světa. Voněla tam voda, lesy, komíny, podzimní pole a daleké moře.
Mirabelka v jeho dlaních chvílemi pohasínala.
„Vydrž,“ prosil Jáchym. „Já tě vrátím.“
Hvězdička neodpověděla.
Na Dolním větru potkal Strážkyni ptačích cest.
Byla to bytost zvláštní a krásná. Měla vlasy z mraků, oči z ranní mlhy a šat utkaný z tisíců ptačích per, která nikdy nikomu nechyběla, protože spadla přirozeně a s dovolením. Stála na průsvitném oblouku nad mořem a dívala se dolů.
„Jáchyme,“ řekla.
„Vy mě znáte?“
„Každý, kdo něco smete z nebe, je tu dole najednou dost viditelný.“
Jáchym zrudl.
„Omlouvám se.“
„Mně se neomlouvej. Já nejsem Vlaštovka.“
Jáchym otevřel ruce a ukázal Mirabelku.
„Mistr Orion říkal, že jí musím připomenout její světlo.“
Strážkyně ptačích cest přikývla.
„Pak se dívej.“
Ukázala dolů.
Pod nimi bylo moře.
Obrovské, tmavé a pohyblivé. Nad ním letělo hejno malých ptáků. Byli unavení. Letěli už dlouho, z jednoho kraje světa do druhého, podle hvězd, větru a tichého vědění ukrytého v jejich křídlech.
Jenže na konci hejna letělo ptáče.
Bylo menší než ostatní.
Zaostávalo.
Vítr ho tlačil stranou a nad mořem se mu třásla křídla.
„Ztratí směr,“ zašeptal Jáchym.
Strážkyně přikývla.
„Vlaštovka bez Mirabelky nedrží správně konec křídla. A právě podle toho konce se nejmenší ptáci srovnávají, když už jsou unavení.“
Jáchym cítil, jak mu v dlani hvězdička nepatrně zahřála.
„Vidíš?“ řekl jí tiše. „Nejsi drobenka. Někdo podle tebe letí.“
Mirabelka zablikala.
Tentokrát jasněji.
Dole se malé ptáče zavlnilo ve vzduchu, jako by zahlédlo slabý paprsek. Ještě však nestačilo.
„Musí svítit víc,“ řekl Jáchym.
„Ano.“
„Ale nechce.“
„Možná zapomněla jak,“ řekla Strážkyně. „A možná je příliš smutná, že sis ji spletl s prachem.“
Ta slova bodla.
Jáchym sevřel rty.
Chtěl říct, že spěchal, že chtěl jen uklidit, že to nebylo schválně. Ale všechno to byla pravda, která nic neopravovala.
A tak řekl jen:
„Mirabelko, měl jsem se podívat lépe. Ne proto, že jsi malá, ale právě proto. Malé věci se nesmějí zametat bez pozdravu.“
Hvězdička se v jeho rukou zachvěla.
Jáchym pokračoval:
„Myslel jsem, že dobrý kometář je ten, kdo uklidí nejvíc. Ale asi je to ten, kdo pozná, co se nikdy uklidit nemá.“
Mirabelka se rozzářila.
Ne prudce. Ne oslnivě. Ale pevně, jasně a zlatě. Z jejích paprsků vyběhla tenká čára přes Dolní vítr dolů k ptákovi.
Ptáče zvedlo hlavu.
Srovnalo křídla.
Vrátilo se do proudu za ostatními.
Jáchym vydechl.
Strážkyně ptačích cest se usmála.
„Teď ji můžeš vrátit.“
Cesta zpátky byla kratší, nebo se to Jáchymovi zdálo, protože Mirabelka už svítila v jeho dlaních a ukazovala mu směr. Když dorazili k souhvězdí Vlaštovky, ostatní hvězdy se rozechvěly radostí.
Jáchym opatrně položil Mirabelku na místo na samém konci nebeského křídla.
Souhvězdí se rozsvítilo celé.
Najednou bylo jasné, proč právě ta nejmenší hvězda patří tam, kam patří. Bez ní byl tvar téměř správný. S ní byl živý.
Vlaštovka se lehce pohnula na obloze a pod ní se na zemi i nad mořem tisíce ptačích křídel nepatrně srovnaly.
Mistr Orion přistoupil k Jáchymovi.
„Tak?“
Jáchym držel metlu oběma rukama.
„Smetl jsem hvězdu, protože jsem se díval jen na pořádek.“
„A teď?“
„Teď se budu dívat i na smysl.“
Mistr Orion přikývl.
„Pak jsi dnes udělal první opravdu kometářskou chybu.“
Jáchym zamrkal.
„Chybu?“
„Ano. Takovou, ze které se člověk stane lepším, pokud ji nezamete pod koberec.“
Jáchym se nepatrně usmál.
Velká srpnová noc padajících hvězd nakonec začala včas.
Komety se rozletěly.
Meteorické drobky svištěly oblohou.
Dole na zemi lidé zvedali hlavy a šeptali přání. Někteří si přáli lásku, jiní zdraví, další odvahu, někteří nové boty a jedno dítě si přálo, aby se mu houska s máslem nikdy nerozpadala namazanou stranou dolů.
Jáchym stál na okraji Mléčné stezky a držel metlu.
Tentokrát nezametal rychle.
Zametal pozorně.
Každou jiskru si prohlédl.
Každý zaprášený roh oprášil jemně.
A kdykoli našel něco maličkého, co slabě svítilo, nejprve se zeptal:
„Patříš někam?“
Většinou to byl opravdu prach.
Ale někdy ne.
Někdy našel zatoulanou vzpomínku.
Někdy zapomenuté přání.
Někdy slzu, která se na cestě k zemi proměnila v jiskru a nevěděla, zda má spadnout, nebo zůstat.
Jáchym se učil rozlišovat.
A to byla práce pomalejší, ale mnohem krásnější.
Po čase se stal nejlepším zametačem na Nebeské stanici. Ne proto, že by zametl nejvíc prachu. Ale proto, že po něm na obloze nikdy nechybělo světlo, které tam mělo být.
Mirabelka od té doby svítila na konci Vlaštovčina křídla o trochu jasněji. Kdykoli kolem ní Jáchym prošel, poblikla na něj.
Ne uraženě.
Přátelsky.
Jedné noci, když už padající hvězdy dávno dozněly a stanice se ukládala k tichému odpočinku, našel Jáchym pod schody Mléčné stezky drobnou hromádku prachu.
Zvedl metlu.
Pak se zastavil.
V prachu se něco lesklo.
Ne jako hvězda.
Ne jako kometa.
Spíš jako malé dvířko.
Jáchym se sklonil a odfoukl z něj stříbrný prach.
Byl to kulatý znak, vyrytý do nebeského kamene. Uprostřed měl ptačí křídlo a kolem něj slova tak jemná, že se dala číst jen očima, které už nepospíchají:
Kdo jednou najde hvězdu mezi prachem, může najít i prach, ze kterého se hvězdy teprve narodí.
Kámen se zachvěl.
Schody Mléčné stezky se na okamžik rozestoupily.
Za nimi nebyla obyčejná tma.
Byla tam komůrka plná nepatrných světel, tak malých, že by je dřív Jáchym možná smetl jedním pohybem. Teď se však zastavil a jen se díval.
Každé světélko tiše dýchalo.
Každé čekalo.
A v dálce, z hloubky té nebeské komůrky, se ozval hlas mistra Oriona:
„Zdá se, Jáchyme, že zítřejší práce bude o něco jemnější.“
Jáchym sevřel metlu.
Tentokrát se nebál.
Jen zašeptal:
„Dobře. Budu se dívat opravdu zblízka.“
A nejmenší světélka v komůrce se rozzářila, jako by právě čekala, až je někdo konečně nebude považovat za prach.