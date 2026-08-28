Nasušenou levanduli dává většina Čechů do vázy a tím to končí. Pět levných receptů, o kterých skoro nikdo neví

Jenže květ Lavandula angustifolia zvládne mnohem víc: přejít z vázy rovnou do spíže. Z jednoho balení sušených květů za zhruba sto korun si doma připravíte čaj, olejový macerát, lihovou tinkturu, aromatickou sůl i křehké sušenky.
Pět receptů z jednoho balíčku: od hrnku po plech
Každý z pěti způsobů využití cílí na jiný typ výsledku, a právě ta šíře překvapí.
Čaj, nejrychlejší vstup. Lžička sušených květů na 200 ml vroucí vody, louhování 5–10 minut. Podle evropské monografie EMA se dospělým doporučuje 1–2 g květu na 150 ml třikrát denně, tedy maximálně kolem 6 g za den. Olejový macerát, hrst sušené levandule zalijete olivovým olejem a necháte dva až čtyři týdny v temnu. Výsledek voní, hodí se na studené omáčky, dresinky i masáže. Pozor: tohle nemá nic společného s esenciálním olejem, který vzniká parní destilací a prodává se v kapátku. Lihová tinktura, EMA pracuje s poměrem droga ku rozpouštědlu 1:5 a ethanolem o síle 50–60 %. Běžná česká vodka má kolem 40 %, takže domácí extrakt bude mírně slabší než farmakopejní verze. I tak jde o tradiční bylinný přípravek s dlouhou historií. Levandulová sůl, tady přichází největší „aha“ moment. Hrubozrnná sůl rozetřená se sušenými květy se hodí na pečenou zeleninu, grilovanou rybu i jehněčí. Kdo čekal levanduli v ložnici, najde ji na talíři. Pečivo, levandulové máslové sušenky mají dokonce univerzitní recept od Penn State Extension. Stačí mouka, cukr, máslo a špetka drcených květů. Kolik stojí domácí levandulová spíž a kde sehnat suroviny
Vstupní náklady potěší. Balení sušeného bio květu od Sonnentoru (70 g) se na českém trhu pohybuje mezi 95 a 120 Kč. Půllitr extra panenského olivového oleje vyjde na zhruba 160 Kč, vodka na tinkturu kolem 170–230 Kč za 500 ml. Nejlevnější varianty, čaj a sůl, spotřebují jen pár gramů květů, takže jedno balení vystačí na desítky šálků nebo několik skleniček ochucené soli.
Kdo nechce experimentovat, může levandulovou sůl koupit hotovou: kilogram stojí od 190 Kč. Domácí příprava ovšem nabízí kontrolu nad intenzitou aroma. A právě v tom spočívá její hlavní přednost: nastavíte si poměr přesně podle vlastní chuti.
Sušenou levanduli seženete v bio obchodech, na e-shopech se zdravou výživou i v lékárenském kanálu. V sezóně, tedy od července do srpna, ji nabízejí i farmářské trhy a české levandulové farmy.
Správná odrůda a načasování sklizně rozhodují o výsledku
Na druhu záleží zásadně. Pro kuchyňské zpracování se opakovaně doporučuje
Lavandula angustifolia, tedy levandule lékařská. Výrazně kafrové druhy, například lavandin, mohou v jídle působit mýdlově až medicinálně, a to žádný recept nezachrání.
Sklízet se vyplatí za suchého počasí, ideálně když je otevřených asi 25–50 % korunních lístků. Sušit ve svazečcích zavěšených ve stínu s prouděním vzduchu. Důležitý detail: sušené pupeny mají přibližně trojnásobnou koncentraci aroma oproti čerstvým květům. Proto v receptech platí pravidlo jemné ruky; přidat se dá vždy, odebrat už ne.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Skladování a bezpečnost: co říká evropská monografie
Sušený květ patří do sucha a chladu, nejlépe do vzduchotěsné nádoby. U domácího olejového macerátu zahraniční potravinářská doporučení radí uchovávat v lednici a spotřebovat do tří měsíců. Tinktura díky alkoholovému základu vydrží déle, ale i u ní se vyplatí datovat výrobu a skladovat v temné lahvičce.
EMA výslovně upozorňuje, že bezpečnost levandulového čaje v těhotenství a při kojení nebyla stanovena; v těchto případech se proto konzumace nedoporučuje. Pro ostatní dospělé platí zmíněný strop kolem 6 g sušeného květu denně.
Ještě jedno praktické varování: lékárenský líh o síle 60 % bývá určen výhradně k zevnímu použití. Kdo chce tinkturu i vnitřně, měl by sáhnout po potravinářském alkoholu a konzultovat dávkování.
Levandulová sůl na pečené batáty, macerát do salátové zálivky, křehká sušenka k odpolednímu čaji: z jednoho pytlíčku květů vznikne celá řada věcí, které v regálu supermarketu prostě nenajdete. Stačí přestat vnímat levanduli jako dekoraci a pustit ji ke sporáku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková