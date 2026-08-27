Estonsko dostalo první platbu z obranného nástroje. Ve hře jsou 2,3 miliardy eur

První část peněz dorazila v srpnu
Estonsko získalo 12. srpna 2026 první platbu z nástroje Security Action for Europe (SAFE), který Evropská unie vytvořila na podporu obranných investic členských států.
Podle Evropské komise činila první platba 351,6 milionu eur (8,47 miliardy Kč). Estonsko má v rámci programu celkově k dispozici 2,3 miliardy eur (55,38 miliardy Kč).
Předběžné financování má zemi umožnit rychleji uskutečnit prioritní obranné projekty, posílit odolnost a pokračovat v modernizaci vojenských schopností. Další platby mají následovat po splnění dohodnutých milníků a podmínek programu.
„Touto první platbou ze SAFE pomáháme Estonsku rychle pokročit v klíčových investicích do obrany a posílit jeho připravenost a odolnost. Postupujeme rychle a rozhodně, abychom pomohli členským státům na východním křídle EU. SAFE má členským státům umožnit rychleji investovat, efektivněji společně nakupovat a posilovat evropskou obrannou průmyslovou základnu,“ uvedl eurokomisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius.
SAFE má hodnotu 150 miliard eur
SAFE je finanční nástroj o celkovém objemu 150 miliard eur (3,61 bilionu Kč). Členským státům neposkytuje dotace, ale dlouhodobé úvěry určené především na společné pořizování vojenského vybavení.
Financování se má zaměřovat mimo jiné na munici, řízené střely, prostředky protivzdušné obrany a pozemní bojové systémy vyráběné v Evropské unii.
Program má současně podpořit společné nákupy několika států, usnadnit spolupráci evropských ozbrojených sil a posílit výrobní kapacity evropského obranného průmyslu.
Evropská unie si peníze půjčuje na trzích
Prostředky pro SAFE získává Evropská unie prostřednictvím půjček na finančních trzích. Díky svému úvěrovému hodnocení může následně členským státům nabízet dlouhodobé financování za podmínek, které mají být konkurenceschopné.
Za splacení úvěrů však odpovídají jednotlivé země, které finance čerpají. SAFE tak představuje mechanismus společného financování, nikoli přímou evropskou dotaci na nákup zbraní.
Nástroj je součástí širšího plánu ReArm Europe / Readiness 2030. Evropská komise jeho prostřednictvím počítá s mobilizací více než 800 miliard eur (více než 19,26 bilionu Kč) na obranné investice v celé Evropské unii.