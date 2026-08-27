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Estonsko dostalo první platbu z obranného nástroje. Ve hře jsou 2,3 miliardy eur

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Estonsko obdrželo první část financování z evropského obranného nástroje SAFE. Platba dosáhla 351,6 milionu eur (8,47 miliardy Kč) a představuje přibližně 15 procent z celkové částky určené pro zemi. Peníze mají pomoci urychlit investice do obrany a modernizaci ozbrojených sil.
Estonsko dostalo první platbu z obranného nástroje. Ve hře jsou 2,3 miliardy eur

Estonsko dostalo první platbu z obranného nástroje. Ve hře jsou 2,3 miliardy eur

Zdroj: Wikimedia Commons, Dati Bendo / European Union, 2026
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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