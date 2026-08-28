Nokia 3310 v původním balení se prodává za tisíce korun. O ceně rozhoduje jeden detail, který většina lidí vyhodila

Drtivá většina tehdejších kupujících zacházela s krabicí, manuálem i paragonem jako s jednorázovým obalem, vyhodili je a telefon prostě používali. Právě tahle masová lhostejnost k příslušenství dnes žene ceny zachovalých kompletů nahoru. Na sběratelském trhu se totiž obchoduje s kusem rané mobilní historie a rozhodující detail přitom leží mimo samotný přístroj.
Kolik stojí Nokia 3310 na českých aukcích v roce 2026
Cenové rozpětí se dramaticky liší podle toho, co prodávající nabízí. Ukončené aukce na Aukru z prvních pěti měsíců roku 2026 vykreslují jasnou stupnici:
Stav a obsah nabídky Realizovaná cena Datum prodeje Modrá Nokia 3310, bez nabíječky, drobné oděrky 478 Kč 8. 5. 2026 Nokia 3310, zapíná se, dál netestovaná 997 Kč 24. 3. 2026 Kompletní sada, přístroj nefunkční 1 133 Kč 2. 1. 2026 Krabicový komplet se shodou IMEI 2 534 Kč 28. 2. 2026
Starší, ale dohledatelný český zásah ukazuje i 5 000 Kč za mimořádně úplný set s originální krabicí, nabíječkou, českým manuálem a paragonem z února 2024. Samotný přístroj bez doplňků se tedy pohybuje ve stovkách až kolem tisícikoruny. Jakmile se přidá autentický obal, cena vyskočí na dvojnásobek i víc.
Proč IMEI na štítku rozhoduje o ceně víc než funkční displej
Sběratel nehledá telefon, se kterým bude volat. Kupuje ověřitelný původ. V popisech dražších aukcí se opakuje jeden motiv: shoda IMEI čísla vytištěného na štítku krabice s číslem uloženým v přístroji. Tenhle detail funguje jako certifikát autenticity, potvrzuje, že krabice skutečně patří k danému kusu a nejde o složeninu z různých zdrojů.
K plné sběratelské prémii vede kombinace několika prvků:
Originální krabice se štítkem a shodným IMEI Tovární nabíječka a baterie Český nebo anglický manuál a prospekty Výstelka a doprovodné samolepky Případně i paragon z původního nákupu
Důkaz síly tohoto principu? Kompletní, ale nefunkční Nokia 3310 se na Aukru prodala za 1 133 Kč. Funkční kus bez nabíječky a krabice přitom odešel za 478 Kč. Úplnost balení převážila nad schopností přístroje se zapnout.
Zahraniční aukce potvrzují pětinásobný skok za originální obal
Český trh odráží širší evropský vzorec. Na Catawiki, kurátorované sběratelské platformě s vlastní sekcí pro historické mobily, se Nokia 3310 v originální krabici s manuálem a nabíječkou prodala za 80 eur. Jiný krabicový kus dosáhl 77 eur. Tentýž model bez původního obalu? Patnáct eur. Poměr zhruba pět ku jedné.
Catawiki přijímá do svých aukcí autentické sběratelské předměty od hodnoty 50 eur. Samotná existence této kategorie signalizuje, že historické mobilní telefony fungují jako samostatný sběratelský segment s vlastní likviditou. Podle eBay Recommerce Reportu 2025 tvoří zboží z druhé ruky a repasované přístroje přes 40 % celkového obratu platformy a 42 % dotázaných plánuje za použité věci utrácet víc. Přesná čísla výhradně pro staré Nokie veřejně dostupná nejsou, ale signály poptávky hovoří jasně.
Novodobá Nokia 3310 z roku 2017 sběratele neláká
HMD Global, licenční držitel značky Nokia pro mobilní telefony, uvedla v únoru 2017 modernizovanou verzi 3310 za průměrných 49 eur. Nostalgie posloužila jako marketingový tah, sběratelskou hodnotu ale nevybudovala. Na Aukru se ročník 2017 v květnu 2026 prodal za 400 Kč, o půl roku dříve dokonce za pouhých 249 Kč.
Prémie míří výhradně na originál z přelomu tisíciletí. A platí to i ve srovnání s dalšími legendami éry. Nokia 5110 v krabicovém provedení se v březnu 2026 nabízela za 949 Kč, kupce nenašla. Nokia 1100 s kompletním balením, ale poškozenou krabicí bez štítku, odešla za 844 Kč. Model 3310 drží na českém trhu nejsilnější emoční i cenový tah ze všech dobových Nokií.
Jak zjistit, kolik vaše Nokia skutečně stojí
Kdo má doma starý přístroj a uvažuje o prodeji, měl by postupovat ve čtyřech krocích. Ověřit model a rok výroby. Zjistit, zda vlastní samotný telefon, nebo komplet s krabicí. Porovnat IMEI na přístroji s případným štítkem na obalu. A nakonec sepsat obsah balení, každá položka od nabíječky přes manuál po samolepky zvyšuje hodnotu.
Jako cenový benchmark slouží ukončené aukce, kde je vidět skutečně zaplacená částka. Pro nejzachovalejší komplety dává smysl zvážit i mezinárodní platformy typu Catawiki, kde kurátorovaná aukce osloví specializované sběratele ochotné zaplatit v eurech. I bez krabice se ale prodej vyplatí, trh pro volné kusy existuje, jen v nižším pásmu stovek korun.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková