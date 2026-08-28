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Nokia 3310 v původním balení se prodává za tisíce korun. O ceně rozhoduje jeden detail, který většina lidí vyhodila

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1. září 2000 finská Nokia představila model 3310 jako levný telefon s mobilním chatem. Do prvního čtvrtletí 2003 jich z výrobních linek sjelo přes sto milionů kusů.
Nokia 3310 v původním balení se prodává za tisíce korun. O ceně rozhoduje jeden detail, který většina lidí vyhodila

Nokia 3310 v původním balení se prodává za tisíce korun. O ceně rozhoduje jeden detail, který většina lidí vyhodila

Zdroj: Foto: Arths-at / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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