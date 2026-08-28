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Nejstylovější gangsterka současnosti. Návrat Gentlemanů je v traileru plný drog i násilí

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Režisér Guy Ritchie ve svém pracovním tempu nepolevuje a v září nám naservíruje hned dvě jím produkované (a částečně zrežírované) gangsterky. Zatímco na SkyShowtime se můžeme těšit na hvězdně obsazenou Zemi gangů, na Netflix už počátkem září dorazí styloví Gentlemani se svou druhou sérií. A jak se zdá, i v nich tentokrát mrtvol razantně přibude.
Nejstylovější gangsterka současnosti. Návrat Gentlemanů je v traileru plný drog i násilí

Nejstylovější gangsterka současnosti. Návrat Gentlemanů je v traileru plný drog i násilí

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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