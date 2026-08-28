CENTRUM o páté: Od skutečného draka přes jedovaté hady až po útoky, u kterých není jasné, kdo za nimi stojí

Evropa se potýká s útoky, u kterých není jasné, kde končí náhoda
Požár v Estonsku, pokus o sabotáž na Slovensku nebo výbuchy v muničních továrnách v Itálii a Bulharsku mají podle odborníků společného jmenovatele. V Evropě přibývá incidentů, u nichž se stále hůř rozlišuje mezi běžným násilím, sabotáží a takzvaným hybridním působením. Do toho přicházejí neznámé drony na východním křídle NATO a varování amerických tajných služeb před ruskými provokacemi. Hranice mezi tím, co je ještě skrytým tlakem, a skutečným fyzickým útokem se tak podle expertů nebezpečně stírá.
Serena Williamsová se vrací na kurty, nad stadionem ale krouží reklama
Comeback Sereny Williamsové doprovází nezvyklá marketingová kampaň na léky na hubnutí. Na turnaji v Cincinnati dokonce nad stadionem létalo letadlo s obřím bannerem, na kterém si slavná tenistka aplikuje injekci. Příběh jejího návratu se tak vedle sportu začal řešit i jako otázka reklamy a propojení osobní značky sportovkyně s firmou, v jejíž správní radě působí její manžel Alexis Ohanian.
Zemřel Luděk Hrzal, hlas spojený s počátky Evropy 2
Česká rozhlasová scéna přišla o další známou osobnost. Moderátor, hudebník a DJ Luděk Hrzal zemřel ve věku 60 let po dlouhém boji s leukémií. Před několika lety mu v průběhu léčby darovala kostní dřeň jeho dcera Lucie. Jeho smrt přichází krátce po úmrtí dalšího výrazného hlasu spojeného s Evropou 2, Patrika Hezuckého, a připomíná generaci moderátorů, kteří formovali české komerční rádio.
Smrtelně jedovatí hadi? Pro zkušenou lovkyni nejsou tím nejhorším
Australanka Courtenay Brown se živí odchytem jedovatých hadů, které odstraňuje z domů, automobilů, škol i zahrad. Práce s plazy, kteří mohou člověka jediným kousnutím ohrozit na životě, pro ni ale paradoxně nebývá tím nejnepříjemnějším. Větší obavy má z výjezdů k neznámým mužům na odlehlá nebo podezřelá místa. A právě lidské reakce na její profesi jsou dalším problémem – někteří muži jí totiž navzdory zkušenostem opakovaně vysvětlují, jak by měla svou práci dělat.
Drak existuje. Jen neměří desítky metrů a neumí chrlit oheň
Nový druh ještěrky z horských lesů Thajska dostal jméno Acanthosaura syrax podle draka ze seriálu House of the Dragon. Příroda tedy tentokrát nabídla tvora, který se dračím představám opravdu trochu podobá – má ostny nad očima i hřeben na zádech. Jenže největší samec měřil od čenichu ke kloace necelých sedm centimetrů, živí se hmyzem a schopnost chrlit oheň se u něj zatím nepodařilo prokázat.
Draci a jednorožci žili po staletí hlavně na stránkách knih
Středověké bestiáře spojovaly skutečná zvířata s tvory, které bychom dnes označili za bájné. Vedle lvů, medvědů nebo ptáků v nich měli své místo draci, bazilišci, fénixové, jednorožci i hydry. Nešlo přitom jen o popisy zvířat: každý tvor měl v těchto bohatě zdobených knihách také symbolický a morální význam. Lidé tak přírodě připisovali vlastnosti a příběhy, které vypovídaly stejně mnoho o jejich světě jako o samotných zvířatech.
Savany ukazují, že v přírodě může být všechno trochu složitější
Dlouho se předpokládalo, že savanní trávy typu C4 nebudou z rostoucí koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře výrazně těžit. Nová analýza 70 experimentů a více než tří desetiletí terénních měření ale ukázala překvapivou výjimku. Za sucha vyšší množství CO₂ růst těchto trav skutečně podporuje. Klíčem přitom není jen samotný uhlík, ale především voda – rostlinám pomáhá hospodařit s ní účinněji. I zdánlivě jednoduchý vztah mezi klimatem a rostlinami tak má mnohem složitější podobu.
O Andělu Páně nakonec rozhoduje soud, ne pohádková logika
Pohádkový svět Anděla Páně se ocitl uprostřed skutečného právního sporu. Režisér Jiří Strach požaduje po Hudebním divadle Karlín 3,5 milionu korun kvůli údajnému použití jeho nápadů v muzikálové adaptaci. Jenže soud nyní rozhodl opačně v jiné části sporu: Strach má divadlu zaplatit přes 180 tisíc korun za náklady, které vznikly poté, co muselo kvůli předběžnému opatření některé části představení vyškrtnout a znovu nazkoušet. O samotném sporu o autorství zatím rozhodnuto není.
Možná právě v tom je rozdíl mezi světem pohádek a tím skutečným. Draci mohou dostat jméno podle televizního seriálu, středověcí lidé mohli věřit na jednorožce a příroda dokáže vytvořit tvora, který jim jejich představy překvapivě připomene. Ve skutečném světě ale nakonec rozhodují fakta, důkazy a to, co dokážeme skutečně prokázat.