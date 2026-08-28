KHL zkoušela hokejovou novinku mimo světový proud. V Rusku ji po otázce, jaký idiot ji vymyslel, rychle zrušili

9. června 2026 KHL oznámila balík pravidlových změn pro nadcházející ročník. Jedna z nich vyčnívala: upravené pravidlo 67 zakazovalo hráčům sevřít puk v rukavici byť na zlomek sekundy. Povolená byla jen otevřená dlaň, za porušení hrozil malý trest. Liga změnu prodávala jako krok ke zvýšení dynamiky a omezení zbytečných pauz. O 78 dní později, 26. srpna, prezident KHL Alexej Morozov na předsezonním mediálním setkání přiznal, že se liga vrací ke starému znění. Mezitím se odehrál jeden z nejrychlejších regulačních obratů v historii soutěže.
Jak pravidlo vzniklo a proč ho 14 klubů podpořilo
KHL oficiálně uvádí, že pravidlové změny procházejí průzkumem mezi kluby a speciálním výborem. U novinky o hře rukou byl první poměr hlasů 14 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Konkrétní jméno autora návrhu otevřené zdroje neuvádějí, ale deklarovaný záměr byl jasný: méně přerušení, větší atraktivita, rychlejší přechody.
Na papíře to znělo logicky. Obránce na modré chytí letící puk do rukavice, hra se zastaví, rozhodčí píská. Proč to nezkusit jinak? Jenže mezi hlasováním v červnu a prvním přípravným zápasem se nikdo nezeptal těch, kdo puk skutečně chytají.
Příprava odhalila problém, trenéři ho pojmenovali nahlas
Letní předsezonní turnaje fungovaly jako živý test. A výsledek nebyl lichotivý. Hráči, kteří celou kariéru instinktivně svírali puk v rukavici, najednou sbírali dvouminutové tresty za reflexy, které jim nikdo neodnaučil. Rozhodčí řešili situace, kde hranice mezi „otevřenou dlaní“ a „krátkým sevřením“ závisela na úhlu kamery.
Nejhlasitěji reagoval trenér Magnitogorsku Andrej Razin. Na předsezonní tiskové konferenci, jak citovala RBK, položil otázku, která se stala symbolem celé epizody: „Jaký idiot to vymyslel?“ Razin argumentoval prakticky: obránce má letící puk chytit a podhodit si ho pod hokejku, ne „brát ho dlaní jako ve volejbalu.“ Nebyl sám. Kritiku vyjádřili i další trenéři, mezi nimi Niktin a Kozlov.
Morozov přiznal obrat, ale ne porážku
Na mediálním setkání 26. srpna Morozov popsal mechanismus návratu: po předsezonních turnajích a debatách s kluby proběhlo nové hlasování, v němž už většina novinku nepodpořila. Podklady k formálnímu návratu ke starému znění měl připravit hlavní arbitr Alexej Anisimov. Přesný poměr hlasů v novém kole KHL nezveřejnila.
Důležitý detail: zrušení se týkalo výhradně sporného pravidla o hře rukou. Další červnové úpravy, například změna přihrávky rukou v obranné polovině nebo některé videoprocedury, zůstávají v platnosti jako vlastní ligové odchylky. Nešlo tedy o odvolání celé reformy, ale o selektivní ústup u jedné nejproblematičtější novinky.
Proč světový standard vyhrál i v izolované lize
Pravidla IIHF platná pro všechny turnaje federace dovolují hráči puk ze vzduchu chytit, pokud ho okamžitě srazí nebo pustí na led. Trest přichází až při jízdě s pukem v ruce, zakrytí puku na ledě nebo zvednutí puku z ledu rukou. Stejný standard používá i český překlad pravidel platný v extralize.
KHL se pokusila jít dál, a narazila na trojí zeď. Reflexy hráčů, kteří chytají puk do rukavice od žákovských kategorií. Výkladové potíže rozhodčích, kteří museli v reálném čase rozlišovat milisekundové sevření. A srovnání se zbytkem světa, které trenéři sami vytáhli jako argument. I liga fungující ve značné izolaci od mezinárodních struktur pořád naráží na praktickou autoritu globálního hokejového standardu. Když se papírová inovace střetne s tisícovkami zautomatizovaných pohybů, prohraje papír.
Sezona KHL startuje 5. září 2026. Obránci na modré čáře budou smět chytit puk do rukavice, přesně tak, jak to dělali vždycky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka