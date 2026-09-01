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Trojnásobný vítěz Vezina Trophy žádá o výměnu z Winnipegu. Hellebuyck poprvé veřejně vysvětlil, proč chce odejít

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Trojnásobný držitel Vezina Trophy a čerstvý MVP ligy oznámil, že žádost o výměnu podal už před měsíci. Winnipeg teď řeší, jestli pustit svou největší hvězdu.
Trojnásobný vítěz Vezina Trophy žádá o výměnu z Winnipegu. Hellebuyck poprvé veřejně vysvětlil, proč chce odejít

Trojnásobný vítěz Vezina Trophy žádá o výměnu z Winnipegu. Hellebuyck poprvé veřejně vysvětlil, proč chce odejít

Zdroj: Jenn G/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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