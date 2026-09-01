Trojnásobný vítěz Vezina Trophy žádá o výměnu z Winnipegu. Hellebuyck poprvé veřejně vysvětlil, proč chce odejít

Když 27. srpna 2026 agent Ray Petkau zveřejnil na síti X prohlášení svého klienta, neřekl nic, co by v zákulisí NHL nebylo známé už od jara. Connor Hellebuyck, brankář, který strávil celou jedenáctiletou kariéru ve Winnipegu, potvrdil to, co si liga šeptala: chce odejít. „Odchod je nejlepší cesta pro mě i mou rodinu,“ stálo v prohlášení. Žádný výbuch, žádná hádka před kamerami. Jen klidná věta, za kterou se skrývá měsíce trvající vnitřní rozchod mezi elitním gólmanem a organizací, jež mu nedokázala nabídnout to jediné, co ještě nemá: Stanley Cup.
Od Presidents‘ Trophy k volnému pádu
Příběh nezačal v srpnu. Začal v říjnu 2024, kdy Jets vletěli do sezony jako uragán a vyhráli Presidents‘ Trophy. Hellebuyck chytal fenomenálně, získal třetí Vezinu a poprvé v kariéře i Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy. Jenže o rok později přišel kolaps. Sezona 2025/26 se rozpadla na 11zápasovou sérii bez výhry, tým se nedostal do play-off a v kabině začaly praskat švy.
Už 17. dubna, den po konci sezony, Hellebuyck před novináři mluvil nezvykle otevřeně. Řekl, že jeho víra ve schopnost Winnipegu dojít k titulu byla „otřesená“. Zmínil stagnaci kádru. Připomněl věčný problém Jets, zda do Winnipegu vůbec „přijdou hráči“. Generální manažer Kevin Cheveldayoff tehdy jeho slova označil za „emocionální reakci“. V červnu už ale sám potvrdil, že klub naslouchá nabídkám.
Co žádost o výměnu v NHL skutečně znamená
Důležitý detail, který se v titulcích snadno ztratí: žádost o výměnu není právní nárok na odchod. Hellebuyck nemůže prostě odejít. A co víc, pro sezonu 2026/27 drží plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, takže bez jeho výslovného souhlasu ho Winnipeg nemůže vyměnit, ani kdyby chtěl. Od ročníku 2027/28 se ochrana mění na modifikovanou variantu s deseti schválenými týmy, což pole zájemců rozšíří, ale stále dává gólmanovi kontrolu.
Jeho smlouva ukazuje zbývajících pět let s ročním zásahem do platového stropu 8,5 milionu dolarů (zhruba 195 milionů korun). Při novém stropu 104 milionů dolarů to představuje asi 8,2 % týmového limitu, na elitního brankáře překvapivě stravitelné číslo. Na reálných mzdách zbývá vyplatit ještě 39,5 milionu dolarů bez dalších podpisových bonusů, což je struktura, která může být pro některé kluby přijatelnější než jiné veteránské kontrakty.
Winnipeg tedy sedí v paradoxní pozici: má brankáře, kterého si přeje polovina ligy, ale nemůže ho vyměnit bez jeho souhlasu a zároveň ho nechce pustit za podhodnocenou cenu.
Kam by mohl zamířit
Žádná hotová dohoda veřejně potvrzená není. Nejtvrdší stopa vede do Buffala. Insider Elliotte Friedman během červnového draftu uvedl, že Sabres s Jets o Hellebuyckovi jednali a že gólman by byl ochoten Buffalo schválit. Pro Sabres, kteří se po průlomu do play-off přepínají do režimu „teď chceme vyhrávat“, by šlo o zásadní posilu. A je tu i český rozměr: útočník Jiří Kulich je součástí kádru Sabres a případný příchod Hellebuycka by zvedl ambice týmu, ale zároveň by mladí hráči a prospekti mohli být součástí ceny za obchod.
Mezi dalšími možnými destinacemi Sportsnet zmiňuje New Jersey Devils, kde chybí jasná brankářská jednička, Carolinu Hurricanes s prostorem pod platovým stropem a draftovým kapitálem, Vegas a San Jose. Společný jmenovatel: žádný z těchto klubů pravděpodobně nenabídne jednu rovnocennou hvězdu výměnou. Reálnější je balík, tedy top prospekt, první kolo draftu, užitečný hráč NHL. Analytici to přirovnávají k ceně, jakou by klub požadoval za Careyho Price v jeho nejlepších letech.
Winnipeg před sezonou s otazníkem nad hlavou
Jets si pojistku připravili dopředu. Vedle Hellebuycka mají podepsaného Stuarta Skinnera, takže brankářská otázka má řešení pro oba scénáře. Cole Perfetti v červenci řekl, že tým chce Hellebuycka udržet a že „jedna špatná sezona nedefinuje skupinu“. Oficiální klubová reakce zůstává smířlivá, Cheveldayoff jen zopakoval, že situaci řeší a že „zatím nemá novinky“.
Mezi fanoušky na sociálních sítích se mísí vztek nad tím, že žádost přichází dva roky po podpisu dlouhé smlouvy, s pragmatickým názorem, že pokud chce odejít, klub musí vyžadovat maximální návrat. A právě v tom je jádro celého příběhu: nejde o to, jestli Hellebuyck odejde. Jde o to, za kolik.
Nejlogičtější okno pro obchod je před kempem nebo těsně kolem něj, právě blížící se příprava byla důvodem, proč Hellebuyck přestal mlčet. Pokud zamíří na východ, okamžitě to změní rozložení sil v konferenci. Pokud zůstane, Winnipeg vstoupí do sezony s nejlepším brankářem ligy, který tam nechce být. Ani jedna varianta není jednoduchá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka