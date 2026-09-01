Ronaldo honí tisícovku gólu a neštítí se ničeho. Spoluhráčovi sebral jistý zásah, ten jen bezmocně koukal

Čtvrté kolo saúdské ligy sezony 2026/2027, 28. srpna 2026, skóre 1:1. Simakan vypálí z hranice šestnáctky, míč letí k bráně, a v tu chvíli se na brankové čáře zjeví Ronaldo. Dotkne se balonu těsně předtím, než překročí čáru. Gól na 2:1. Podle oficiálního zápisu Saudi Pro League je střelcem Ronaldo, Simakan má asistenci. Jenže zpomalené záběry ukazují něco jiného: míč zřejmě mířil do sítě i bez posledního doteku. A právě ten detail proměnil běžnou dorážku v jeden z nejdiskutovanějších momentů celé sezony.
Padesát centimetrů, které změnily narativ
Simakan nasměroval střelu k levé tyči. Brankář Al-Taawoun nestačil reagovat, trajektorie vedla dovnitř. Ronaldo přesto na brankové čáře přiložil nohu. Nebyl to zoufalý zásah zachraňující gól, byl to dotek hráče, který chtěl mít jistotu, že číslo v kolonce „střelec“ bude jeho.
Na kamerách je po gólu zachycen hlavně Simakanův překvapený pohled. Žádný protest, žádné ostré gesto. Jen tiché vědomí, že právě přišel o zásah, který by byl jeho. Ronaldo mezitím slaví s rukama nad hlavou.
Matematika, která vysvětluje všechno
Po tomto gólu má Ronaldo 978 oficiálních kariérních branek. Do magické mety tisíc mu chybí 22. Zároveň se dostal na 104 gólů v saúdské lize za 110 startů a překonal klubový rekord Al-Nassr, který dosud držel Mohammed Al-Sahlawi.
V sezoně 2026/2027 zbývá ještě 30 ligových kol. Čistě aritmeticky je tisícovka dosažitelná do května 2027, za předpokladu, že zdraví a minutáž vydrží. Každý gól se teď počítá. A právě proto je každý sporný dotek pod drobnohledem.
Může se gól ještě přepsat?
Tohle není jen otázka pro sociální sítě. Saudi Pro League má v oficiálním handbooku pro sezonu 2026/2027 samostatný postup pro změnu identity střelce. Klub nebo rozhodčí komise mohou podat žádost do 48 hodin od závěrečného hvizdu. Přezkum provádí komise rozhodčích a finální verdikt musí padnout nejpozději do 96 hodin po zápase. K datu uzávěrky tohoto textu zůstává gól připsán Ronaldovi.
Samotná existence tohoto mechanismu ale říká něco podstatného: spory o „poslední dotek“ nejsou ve vrcholovém fotbale rarita. Raritou je mediální náboj, který kolem nich vzniká, když se jmenujete Ronaldo a honíte tisícovku.
Reakce: tři různé světy
Ronaldo sám na Instagramu napsal pět slov: „Tři body. Jedeme dál!“ V pozápasových citacích mluvil o rekordu, děkoval spoluhráčům, zdůrazňoval týmovou reakci po vyrovnání soupeře. O Simakanově střele ani slovo.
Simakan veřejně neprotestoval. Podle sekundárně převzaté reakce z jeho Snapchatu údajně řekl, že nebyl smutný a že se hlavně bál ofsajdu. Přímý pozápasový rozhovor, kde by incident rozebral, se nám dohledat nepodařilo.
A pak jsou tu sociální sítě. Virální komentář „Jak můžeš ukrást gól vlastnímu spoluhráči?“ obletěl platformy během minut. Český TN.cz věnoval momentu samostatný článek a přebral posměšné reakce. Výsměch a zpochybnění image jsou doložitelné. Plošný odliv fanoučkovské základny nikoli.
Zabijácký instinkt, nebo zajetý autopilot ega?
Ironií je, že Ronaldo podobnou situaci zažil z druhé strany. V listopadu 2010 v přátelském zápase Portugalska proti Španělsku nádherně přeloboval brankáře, a na brankové čáře mu míč tečoval Nani. Gól byl nakonec odmáván pro ofsajd, ale moment se zapsal do fotbalového folklóru jako jeden z nejslavnějších „ukradených“ zásahů. Tehdy byl Ronaldo obětí. Teď je pachatelem.
Pro Al-Nassr šlo o vítězný detail, o tři body a o rekord. Pro Ronaldovu image je to další moment, který veřejnost automaticky čte jedinou optikou: kolik mu ještě chybí. Každá dorážka, každý dotek na čáře, každý sporný gól, to všechno už není fotbal. Je to odpočítávání.
Dvacet dva gólů. A celý svět počítá s ním.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner