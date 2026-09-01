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Ve středu ve 20:20 zatají celé Česko dech: Nova odpálí nové díly nejslavnější televizní show

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Nejslavnější pěvecká show se po pěti letech ticha vrací na televizní obrazovky, aby rozpoutala nekompromisní boj o slávu a pohádkové bohatství. Už tuto středu večer se před přísnou porotou odehraje drama plné emocí, slz a nečekaných zvratů, které nikdo neplánoval.
Ve středu ve 20:20 zatají celé Česko dech: Nova odpálí nové díly nejslavnější televizní show

Ve středu ve 20:20 zatají celé Česko dech: Nova odpálí nové díly nejslavnější televizní show

Zdroj: TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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