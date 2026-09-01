Ve středu ve 20:20 zatají celé Česko dech: Nova odpálí nové díly nejslavnější televizní show

Středa. Půlka týdne za vámi, ale únava se lepí na víčka jako mokrý papír. Večer vás čeká gauč, deka a otázka: co si pustit, aby to stálo za to?
Máme pro vás odpověď. Show s rozpočtem v desítkách milionů, kde se sny mění v realitu nebo se rozpadají v prach. Čtyři neúprosní soudci. Desítky neznámých tváří, které riskují všechno. A drama, které štáb musel řešit za pochodu, protože scénář prostě nevydržel srážku s realitou.
Ještě nevíte, o čem mluvíme?
SuperStar je zpátky – a s ní i chaos, který nikdo nečekal
Po pěti letech ticha se na obrazovky TV Nova vrací ČeskoSlovenská SuperStar. První castingový díl startuje už tuto středu 2. září 2026 ve 20:20 a slibuje víc než jen pěkné hlasy.
Moderuje Leoš Mareš, v porotě usednou Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a poprvé v historii show také osmadvacetiletý rapper Calin. Ten si roli porotce prý vysnil jako budoucí vzpomínku pro vnoučata. Jenže realita na place byla daleko drsnější, než kdokoliv čekal.
Během natáčení castingů došlo k vážným incidentům, které si vyžádaly okamžité personální změny přímo v porotě. Nešlo o žádný plánovaný scénář. Štáb musel improvizovat v reálném čase. Co přesně se stalo, zůstává pod pokličkou, ale napětí diváci pocítí hned v prvních minutách.
Golden Room – nová past, která vás nenechá spát
Letošní ročník přináší mechaniku, která mění všechno. Pokud soutěžící získá tři nebo čtyři kladné hlasy, nepostupuje rovnou dál. Místo toho vstoupí do Golden Room – speciální místnosti, kde čeká s ostatními úspěšnými účastníky daného castingového dne.
Jenže ani tam nemá jistotu. Definitivní verdikt padne až později. Psychický tlak je obrovský. Nikdo neví, jestli je vítěz, nebo jen figurka v čekárně na vyřazení.
Velmi důležité je pro nás to, že každý z porotců přináší do hodnocení jinou zkušenost a pohled na hudbu. Vznikla mezi nimi výborná dynamika, která bude jedním z výrazných prvků celé řady. Zároveň jsme připravili několik novinek a překvapení, díky kterým bude letošní SuperStar svěží, moderní a v mnoha momentech nepředvídatelná.
říká kreativní producent a režisér Pepe Majeský.
Atmosféra na place byla extrémně napjatá. Moderátor v rozhovorech naznačil, že se během natáčení odehrály události, které si nikdo nepřál. Celý tým musel reagovat okamžitě. A diváci to uvidí.
Skandál s AI a dva miliony na stole
Návrat SuperStar provázela i pořádná ostuda. TV Nova pro propagační kampaň v pražském metru na stanici Můstek použila vizuály generované umělou inteligencí. Výsledek? Ruce se šesti prsty, zkopírované obličeje, posměch na sociálních sítích.
Televize pochybení uznala a slíbila zpřísnění kontrol. Jenže škoda byla hotová.
Přesto lákadlo zůstává. Vítěz SuperStar 2026 získá 2 000 000 Kč (cca 80 000 EUR). Pro srovnání: první vítězka z roku 2004, Aneta Langerová, sice nedostala přímou hotovost, ale podepsala nahrávací smlouvu, která v tehdejších cenách představovala zcela jiné finanční a produkční zázemí.
Středa večer – a vy u toho budete
Pět let ticha skončilo. Drama, které nikdo neplánoval, je tady. Castingy, slzy, triumfy i pády. A otázka, která vás bude provázet celým večerem: kdo z nich to dotáhne až na konec?
ČeskoSlovenská SuperStar startuje už tuto středu 2. září 2026 ve 20:20 na TV Nova. Připravte si deku, vypněte telefon a nechte se vtáhnout.
Komu budete fandit vy?
Zdroje článku: mediar.cz, borovan.cz, extra.cz, metro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá