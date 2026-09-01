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Oblíbený řetězec musel z prodeje stáhnout zdravotně nebezpečné ovoce. V žádném případě ho nekonzumujte

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Obchodní řetězec Albert varuje zákazníky před avokádem, které si mohli koupit 27. a 28. srpna 2026.
Fotografie Albertu

Fotografie Albertu

Zdroj: Foto: Martin Strachoň / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Albert supermarket
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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