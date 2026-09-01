Markovič vychytal Spartě nulu a po zápase běžel za krásnou přítelkyní. Na Letné mu nadělila vítězný polibek

Neděle 30. srpna 2026, osmá večer, Letná. Sparťanský kotel se teprve rozhřívá, když Slavia začne diktovat tempo 318. pražského derby. Na konci bude stát výsledek 3:0 pro hosty, ale hlavní příběh se neodehraje před brankou Sparty. Odehraje se v té slávistické, a těsně po závěrečném hvizdu u tribun, kam zamíří muž, bez kterého by tříbrankový polštář nemusel stačit.
Pět zákroků a jeden famózní
Jakub Markovič si v 6. kole Chance Ligy 2026/27 připsal pět zákroků. Minimálně dva z nich slávistický web označil za „famózní“. Sám gólman po zápase vypíchl jednu situaci nad ostatní: střelu Filipa Karabce, kterou vyrazil v momentě, kdy Sparta tlačila na vyrovnání. „Mám v sobě euforii. Nejtěžší situace? Proti Karabcovi,“ řekl Markovič v pozápasovém rozhovoru.
Organizátoři derby ho vyhlásili nejlepším hráčem utkání. V kontextu zápasu, kde Slavia třikrát skórovala, to o něčem vypovídá. Čisté konto proti Spartě na Letné není statistika, kterou si brankář odnese z každého víkendu.
Návrat, který dává smysl
Markovičova cesta do slávistické brány nebyla přímočará. Do Edenu přišel poprvé v roce 2017 ze Sigmy Olomouc, jenže minuty sbíral jinde: v Mladé Boleslavi, v Pardubicích, v Baníku Ostrava. Když ho Slavia v lednu 2025 aktivací zpětného odkupu stáhla zpět, sportovní ředitel Jiří Bílek prohlásil, že „výkony patří k nejlepším ligovým brankářům“. Klub s pětadvacetiletým gólmanem podepsal smlouvu do června 2029.
Sám Markovič tehdy mluvil o čtyřech a půl letech od posledního zápasu v sešívaném dresu. „Slavia je moje velká srdcovka. Věřím si, proto jsem tady,“ řekl při návratu. V minulé sezoně 2025/26 odchytal za Slavii 16 ligových zápasů a vychytal sedm čistých kont, víc než Jindřich Staněk v devatenácti startech.
Přesto pozice jedničky zůstává otevřená. Ještě na podzim 2025 trenér Jindřich Trpišovský říkal: „Jindra je naše jednička.“ Markoviče chválil jako „velmi kvalitní záskok“. Derby na Letné ale váhu argumentů přeskládalo.
Čísla po šesti kolech
Markovičova sezonní bilance v Chance Lize 2026/27 po třech startech vypadá takto:
|Ukazatel
|Hodnota
|Odchytané minuty
|270
|Inkasované góly
|2
|Čistá konta
|1
|Úspěšnost zásahů
|60 %
|Kariérní čistá konta (liga)
|24
Vzorek tří zápasů je malý na velké závěry. Ale jedno číslo mluví jasně: 24 vychytaných nul v kariéře podle oficiálního profilu Chance Ligy ukazuje, že derby nebyl ojedinělý výstřel. Slavia po výhře 3:0 bez porážky vede neúplnou tabulku se čtrnácti body.
Polibek u tribuny
A pak přišel ten moment. Po závěrečném hvizdu Markovič nezamířil do kabiny. Obešel spoluhráče a vydal se ke tribunám, kde celý zápas seděla jeho partnerka Klára Horáčková. Podle serveru eXtra.cz chodí na domácí i venkovní zápasy Slavie pravidelně, na Letnou dorazila s dalšími partnerkami hráčů. Tentokrát ale její přítomnost dostala jiný rámec: vítězný polibek po derby, ve kterém byl její přítel hlavním hrdinou.
Žádný naplánovaný rituál, žádná inscenace pro kamery. Prostě brankář, který právě odchytal zápas kariéry, a člověk, který na něj čekal za postranní čárou.
Víc než fotka
Romantické momentky z fotbalových stadionů existují desítky za sezonu. Tenhle funguje jinak. Stojí za ním pět zákroků, cena pro nejlepšího hráče derby a výhra 3:0 na hřišti největšího rivala. Bez toho výkonu by polibek u tribuny byl jen polibek. S ním je to tečka za večerem, na který Markovič jen tak nezapomene.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle