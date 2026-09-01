Procházka přiznal, že s partnerkou spí odděleně. Zásnuby odkládá, i když přítelkyně čekala žádost o ruku už v Japonsku

Pět měsíců po narození dcery a čtyři měsíce po titulové porážce s Carlosem Ulbergem se český bijec vrátil z dvoutýdenní rodinné dovolené v Japonsku, první společné „ve třech‘. Partnerka tam podle jeho vlastních slov čekala žádost o ruku. Nedočkala se. Procházka místo toho vyšlápl sám o půlnoci na Fudži, nahoře si zatrénoval a dolů se vrátil s tím, že zásnuby „musí mít zvuk‘. Tahle věta shrnuje celý jeho současný život: tvrdé oddělení rolí, přesné časové bloky pro rodinu i pro výkon a neochota dělat cokoli napůl.
Oddělená postel jako pracovní nástroj
V rozhovoru pro Blesk Sport Procházka popsal svůj denní režim bez příkras. Dopoledne odjíždí trénovat, vrací se po obědě. V noci spí v oddělené posteli, aby ho nebudil noční pláč a aby jeho vlastní vstávání nerušilo Kamilu s Eleonorou. Ráno i večer je s nimi, vědomě, ne náhodou.
Už v květnu popisoval, že v noci bývá vedle v pokoji a zasahuje, až když slyší větší pláč. Nejde o improvizaci, ale o systém. Procházka mluví o „přepínání módů“ mezi tvrdým výkonem a domácím klidem. Kamila Kordulíková ještě před porodem říkala, že chce pomoc hlavně od něj, ne od jiných. A před titulovým zápasem v březnu 2026 potvrdila, že blížící se otcovství ho změnilo osobně, nikoli sportovně, do přípravy byl upnutý stejně jako vždycky.
Dvanáct rozchodů, které Procházka zmínil v podcastu Adin Live těsně před dubnovým zápasem, by mohlo naznačovat nestabilitu. Jenže ve stejném rozhovoru řekl, že bez Kamily není mužem, jakým chce být. Oddělené spaní v tomto kontextu vypadá spíš jako disciplína než jako symptom.
Zásnuby, které čekají na „velký moment“
Kamila podle Procházky čekala žádost o ruku přímo v Japonsku. Ne neurčité romantické gesto, přímo zásnuby. On to ví, přiznává to a přesto ji nechal čekat dál. Jeho vysvětlení: „Všechno má svůj čas.“ A na takový krok si potrpí ve velkém stylu.
Když padla otázka, jestli by ideální kulisou mohla být velká výhra, neodmítl ji. Řekl „třeba‘. Podle nás to ukazuje na člověka, který zásnuby nevnímá jako formalitu, ale jako příběhový vrchol, a ten chce načasovat tak, aby seděl do jeho vlastního příběhu. Romantika po procházkovsku.
Jak dlouho přesně Kamila čeká, veřejně nedoložil. Řekl jen, že to očekává „už dlouho‘. Její aktuální reakci na neuskutečněnou žádost v Japonsku se nám nepodařilo dohledat. Bezpečně lze říct jediné: pár spolu zůstává, mají společné dítě a on sám zásnuby nepopírá, jen je odkládá.
Fudži jako zrcadlo bojové filozofie
Dvoutýdenní rodinná dovolená v Japonsku nebyla pro Procházku obyčejný výlet. Japonsko je země, kde v roce 2022 získal titul, kde opakovaně navštěvuje chrámy a kde, jak sám řekl v lednu 2025 pro iDNES, „nasává japonského ducha‘. Fudži, hora zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO jako posvátné místo a kulturní ikona, do tohoto vzorce zapadá přesně.
Na horu vyrazil sám, chtěl být nahoře o půlnoci jako první. A nahoře si zatrénoval. Pro kohokoli jiného by to byl turistický úlet. U Procházky je to konzistentní chování, stejný člověk, který v červnu 2025 odmítl nabídku na zápas s Magomedem Ankalajevem, protože dokončoval magisterské studium na Masarykově univerzitě. Jeho kalendář se neřídí jen sportovní logikou.
Co bude dál v kleci
K 1. září 2026 nemá Procházka oficiálně potvrzený další zápas. Sám na Instagramu popřel kolující zvěsti a vzkázal, aby lidé „nevěřili každému nesmyslu na internetu‘. Současně ale chce nastoupit mezi říjnem a prosincem.
Realistické okno podle MMA Fighting zahrnuje tři velké akce:
- UFC 332 — Salt Lake City, 3. října 2026
- UFC v New Yorku — 14. listopadu 2026
- UFC v Las Vegas — 12. prosince 2026
Veřejně doložitelný soupeř je zatím jeden: Paulo Costa, kterému podle Procházky přišla nabídka na říjen nebo listopad. Costa ale kritizuje výběr soupeřů ze strany UFC a tlačí na větší zápas, případně kontext dočasného titulového zápasu. Kolem polotěžké váhy navíc panuje zmatek kvůli zranění šampiona Ulberga a debatám o mezititulu. Druhého soupeře, který ho údajně vyzval, Procházka veřejně nejmenoval.
Dva režimy, jeden člověk
Eleonora se narodila 16. dubna 2026, pět dní po titulové porážce s Ulbergem. Sportovní nezdar a životní zlom přišly téměř současně. Procházka od té doby buduje systém, ve kterém obojí koexistuje: oddělená postel pro regeneraci, pevné časové bloky pro rodinu, sólový výstup na posvátnou horu uprostřed rodinné dovolené a zásnuby odložené na moment, který teprve musí přijít.
Není to konflikt rodina versus kariéra. Je to tvrdé rozdělení rolí a času, aby obojí vůbec fungovalo. A jestli ten „velký moment“ pro zásnuby přijde v říjnu, v prosinci, nebo až po dalším titulu, to záleží na tom, kdy Procházka uslyší ten správný zvuk.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta