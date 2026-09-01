AI vám možná nesebere práci, ale sebere vám z ní radost a její smysl. Expertka varuje před problémem, o kterém se nemluví

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AI vám možná nesebere práci, ale sebere vám z ní radost a její smysl. Expertka varuje před problémem, o kterém se nemluvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Alicja Kotłowska z polské Univerzity SWPS upozorňuje, že AI nemusí lidi vyhodit, stačí, když jim vezme úkoly, na kterých stálo jejich profesní naplnění.
AI mozek, robot
Zdroj: Reliable (Reliamag)
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