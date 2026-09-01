EU konečně přichází s užitečným zákonem. Běžnému Čechovi může ušetřit až 15 000 Kč

Proč vám v servisu nabízeli jen nový akumulátor
Majitelé elektrokol tu situaci znají dobře. Stroj jezdí roky bez problémů, pak ale dojezd začne klesat a nabíječka už nepomůže. V autorizovaném servisu uslyšíte, že oprava baterie se nevyplatí a že jediné rozumné řešení je koupit nový akumulátor. Cenovka? Klidně i přes patnáct tisíc korun.
Jenže problém často tkví jen v části článků uvnitř baterie nebo v elektronice hlídající nabíjení. Repase – tedy výměna vnitřních článků při zachování původního obalu – přitom stojí zlomek ceny celé nové baterie. Proč ji tedy servisy dosud nenabízely?
Odpověď je prostá: nemusely. Výrobci měli uzavřený ekosystém, ve kterém kontrolovali náhradní díly, servisní manuály i ceny. Nezávislé dílny se k nim nedostaly a zákazník neměl kam jít. Výměna celého akumulátoru byla pro značky výhodnější než zdlouhavá oprava.
Od léta platí nová pravidla
Od 31. července 2026 začala v Evropské unii platit úprava zvaná právo na opravu. Elektrokola do ní spadají výslovně, konkrétně jejich trakční baterie coby součást lehkých vozidel poháněných akumulátorem.
Podstata je jednoduchá: výrobce nesmí opravu odmítnout, a to ani po skončení záruky. Nemůže se schovávat za softwarový zámek, drobné písmo ve smluvních podmínkách ani za argument, že se mu víc vyplatí prodat nový díl. Vycouvat z opravy může jen tehdy, když ji fakticky nelze provést.
Zásadní změna se týká i přístupu k náhradním dílům. Servisní návody i komponenty musí být dostupné také nezávislým dílnám – a to za rozumnou cenu. Vaše kolo přestává být rukojmím jediné autorizované opravny.
V České republice ovšem k datu účinnosti směrnice uvízly příslušné transpoziční zákony ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně, takže vymahatelnost vůči soukromým výrobcům a prodejcům zatím není plně zajištěna.
Kde přesně leží ta slíbená úspora
Baterie patří u elektrokola k nejdražším součástkám. U rozšířených modelů se cena nového akumulátoru šplhá i přes patnáct tisíc korun. Problém ale často není v celé baterii, nýbrž jen v její části.
Někdy doslouží jen několik článků, jindy zlobí elektronika řídicí nabíjení. Repase vyjde na zlomek ceny celého nového akumulátoru. A když se do hry dostanou nezávislé dílny, začne konkurence stlačovat ceny dolů.
Zázraky ale čekat nelze. Některé baterie budou po letech opravdu na odpis a jejich oživení za pakatel vám nikdo neslíbí. Důležité je, že prodejce vás už nemá jak odbýt doporučením nové baterie ve chvíli, kdy je to výhodné hlavně pro něj.
Výrobce přitom nemusí opravu provádět sám ve své továrně – může ji legálně delegovat na certifikovaný partnerský servis. Pravidla úzce navazují na evropské nařízení o bateriích (EU) 2023/1542, které ukládá povinnost navrhovat lehká vozidla tak, aby jejich baterie byly snadno vyjímatelné a vyměnitelné nezávislými odborníky.
Pozor: svépomocná výměna článků není povolená
Kolem nových pravidel se rychle rozšířila představa, že si teď akumulátor rozeberete doma v garáži a jednotlivé články vyměníte svépomocí. Tudy cesta nevede.
Původní návrh bateriové regulace počítal s tím, že si jednotlivé články vymění sám majitel doma. Právě tahle svépomocná varianta ale z bezpečnostních důvodů z pravidel vypadla a výměna článků zůstala v rukou odborníků.
V akumulátorech na bázi lithia totiž tečou vysoké proudy, a když do nich sáhne laik bez vybavení, hrozí přehřátí a vznícení. Jak vážné to riziko je, vědí hasiči své.
Právo na opravu proto míří jinam, než si řada lidí myslí. Baterii vám musí zprovoznit výrobce nebo certifikovaný servis, bezpečně a za srozumitelnou cenu. Nová pravidla jen výrazně rozšiřují okruh míst, kam s pokaženým kolem můžete zajet.
Platí to i pro starší elektrokola?
Pravidla myslí na obě skupiny majitelů, každou ale trochu jinak. Pokud jste si elektrokolo pořídili třeba předloni, právo na opravu se vztahuje i na vás, dokud u něj stále platí lhůta pro opravitelnost a dodávku náhradních dílů. Samotné datum koupě tu nerozhoduje, takže i u staršího kola musí servis požadavek na opravu vzít.
U kol pořízených až od 31. července 2026 přibývá bonus navíc. Kdo během záruky nechá věc raději spravit, než aby ji vyměnil za nový kus, natáhne si zákonnou záruku o dalších dvanáct měsíců. Je to přímá odměna za rozhodnutí opravit namísto vyhození.
Co dělat, když baterie začne zlobit
Když akumulátor jednou vypoví službu, obraťte se na prodejce nebo výrobce a opravu si vyžádejte. Ještě před samotným zásahem máte dostat jasný odhad ceny i termínu, takže budete vědět, do čeho jdete.
Nad dodržováním pravidel v Česku bdí Česká obchodní inspekce, které můžete podat stížnost, pokud by výrobce couval. Hledání spolehlivé opravny má časem usnadnit i evropská online platforma, kterou Unie chystá na příští rok. Než naběhne, zůstávají oporou autorizované servisy velkých značek a čím dál početnější nezávislé dílny.
Zdroje článku: circulareconomy.europa.eu, commission.europa.eu, euverify.com, itmix.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková