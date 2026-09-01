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A může být po demokracii… Když vítězí dav deprivantů a politici jim jdou naproti

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Když František Koukolík s Janou Drtilovou v roce 2006 publikovali svou knihu Vzpoura deprivantů, nevěděli jsme, jak blízko je doba, ve které se odehraje to, co předvídali. Lidé, kterým se nedostalo potřebné pozornosti a péče, jakou si každý člověk zaslouží a jakou pro svůj zdravý vývoj potřebuje, se obrátí proti společnosti, proti systému, který
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profimedia-0658511413

Zdroj: Ilustrační foto z demonstrace iniciativy Chcípl pes, únor 2022. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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