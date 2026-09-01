Většina Čechů seká trávník příliš nakrátko a v létě za to zaplatí spálenou plochou. Stačí změnit jednu věc na sekačce

Příčina se skrývá v jediném nastavení, ve výšce střihu. Stefan Hintringer, zahradník a spolumajitel rakouské firmy Gärtnerei Zmugg, v rozhovoru pro FOCUS Online formuloval jednoduchou instrukci: v létě držte trávník kolem sedmi až osmi centimetrů. Kdo seká níž, riskuje spálené korunky, holá místa a účet za vodu, který mohl být podstatně menší.
Proč krátký střih v horku ničí kořeny i peněženku
Mechanismus je prostý a funguje jako řetězová reakce. Krátké stéblo má malou listovou plochu, takže méně fotosyntezuje a hůř zásobuje kořenový systém energií. Současně přestává stínit půdu, ta se přehřívá, vláha se odpařuje rychleji a korunky trav zůstávají vystavené přímému slunci. Hintringer upozorňuje, že se stébla mohou doslova „spálit“. Výzkumníci z Virginia Tech potvrzují totéž z opačného úhlu: vyšší porost podporuje hlubší kořeny, ochlazuje povrchovou vrstvu zeminy a zpomaluje ztráty odparem.
Rozšířený mýtus říká, že krátce posečený trávník vydrží déle bez dalšího sekání. Data z Iowa State University ukazují pravý opak. Při výšce 2,5 centimetru dorůstá tráva na kritickou mez přibližně za dva a půl dne, zatímco při 7,6 centimetru teprve za sedm a půl dne. Kratší střih tedy znamená častější práci, vyšší spotřebu paliva a paradoxně i rychlejší opotřebení drnu.
Kolik vody ušetří vyšší trávník na sto metrech čtverečních
Přesné číslo závisí na druhu trávy, typu půdy i mikroklimatu zahrady. Orientační vodítko nabízí pokus z oregonské univerzity: při stejné dávce závlahy potřeboval porost sečený na pět centimetrů opětovné zalití po 2,8 dne, kdežto trávník udržovaný na vyšší úrovni vydržel 3,2 až 3,4 dne. Náš přepočet na běžnou českou parcelu o rozloze 100 m² vychází orientačně na úsporu kolem 48 litrů denně. Na dvojnásobné ploše se rozdíl blíží stovce litrů za den.
Pro kontext:
ČHMÚ k 26. srpnu 2026 hlásí, že i přes nedávné srážky na většině území přetrvává hydrologické sucho, zejména v podzemních vodách. Červenec letošního roku byl teplejší než dlouhodobý normál. Každý ušetřený litr tedy získává na ceně, doslova i obrazně. Jak správně nastavit sekačku na letní výšku
Většina domácích rotačních sekaček disponuje páčkou nebo voličem, který mění vzdálenost nožů od země. U běžných benzínových modelů Husqvarna platí jednoduchá orientace: páčka dopředu zvedá výšku střihu, dozadu ji snižuje. U zahradních traktorů slouží k témuž zvedací páka s několika zářezy.
Klíčový detail, na který upozorňují odborníci z Kansas State University: většina majitelů ani přesně netuší, na jakou výšku mají sekačku nastavenou. Skutečnou hodnotu ověříte snadno, postavte stroj na rovný tvrdý povrch a změřte vzdálenost mezi podlahou a spodní hranou ostří. Pro srpen cílíte na 70 až 80 milimetrů.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik
Důležité zůstává i pravidlo třetiny: nikdy neodstraňujte víc než třetinu délky stébla najednou. Při cílové výšce 7 až 8 cm to znamená sekat ve chvíli, kdy porost doroste na přibližně 10,5 až 12 centimetrů. V suchém období, kdy tráva téměř neroste, sekačku klidně nechte v garáži.
Hnědý trávník ještě nemusí být mrtvý: jak rozlišit dormanci od úhynu
Zhnědlá plocha v srpnu vyvolává paniku, ale chladnomilné druhy trav (a právě z nich se skládá naprostá většina českých zahradních směsí) umějí přejít do takzvané dormance. Jílek vytrvalý, kostřava červená a lipnice luční, tři pilíře tuzemských rekreačních směsí podle katalogu OSEVA, dokážou v dormantním stavu přečkat i několik týdnů sucha a po návratu příznivějších podmínek znovu obrůst.
Univerzita v Marylandu doporučuje v takovém období trávník zbytečně nezalévat mělkými dávkami, které ho nutí opakovaně se probouzet a zase usínat. Buď zavlažujte důkladně a pravidelně, nebo nechte porost odpočívat.
Pokud se po obnovení zálivky plocha do tří až čtyř týdnů nezazelená, jde pravděpodobně o definitivní poškození. Hintringer v takových případech radí přihnojit, dosít a u větších holých míst vyříznout poškozený kus drnu, doplnit čerstvou zeminu a založit trávník znovu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková