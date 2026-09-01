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Exmanželka za odměnu: Zakázaný dotyk u milostné scény, zatčený herec na place a omyl hlavního hrdiny s věkem kolegy

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Komedie Exmanželka za odměnu spojila filmový děj se skutečným zločinem jednoho z herců. Samotný romantický závěr pak ukazuje specifický zákaz na zdi.
Exmanželka za odměnu

Exmanželka za odměnu

Zdroj: FOTO:Columbia Pictures / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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