Velkolepá utajená svatba? Dara Rolins měla říct své ANO Pavlu Nedvědovi

O svatbě Dary Rolins a Pavla Nedvěda se mluví už dlouhé měsíce, dvojice si však podrobnosti svého velkého dne pečlivě střežila. Ještě během léta zpěvačka odmítala spekulace, že by už měli obřad za sebou. Zároveň ale potvrdila jednu podstatnou věc. Termín svatby už s partnerem vybraný měli. Nyní se objevily nové informace, podle kterých měl dlouho očekávaný den připadnout právě na pondělí 1. září. Oficiální potvrzení od samotného páru zatím nezaznělo, proto je kolem celé události stále poměrně velké tajemství.
Svatba se má odehrávat v milované Itálii
Podle informací, které zveřejnil Expres, měly zprávu o svatbě potvrdit dva na sobě nezávislé zdroje z blízkého okolí dvojice. Dara Rolins a Pavel Nedvěd se podle nich mají brát v zahraničí, s největší pravděpodobností v Itálii u jezera Lago Maggiore. Právě tato oblast má pro oba zvláštní význam. Tráví tam velkou část svého času a zároveň zde budují společný domov, který má být jedním z míst, kde chtějí v budoucnu žít.
Tomu, že se právě u známého severoitalského jezera skutečně může odehrávat významná rodinná událost, mají podle médií nasvědčovat také příspěvky lidí z okolí páru na sociálních sítích. Někteří jejich blízcí se totiž právě v těchto dnech nacházejí v Itálii. Samotná Dara ani Pavel však zatím fotografie z obřadu ani přímé potvrzení svatby nezveřejnili. Dvojice si soukromí dlouhodobě hlídá a ani při plánování svatby nepatřila k párům, které by fanouškům ukazovaly každý detail příprav.
„Pavel a Dara se dneska berou,“ měl prozradil zdroj pro redakci Expres s tím, že je na svatbě mnoho hostů. Jak uvedl i portál Aha! někteří známí a dobří přátelé tohoto páru zveřejňují fotografie, které svatebnímu dni napovídají.
Itálie provází jejich vztah už dlouho
Pokud by si Rolins s Nedvědem skutečně vybrali Itálii, symbolicky by tím navázali i na své zásnuby. Pavel Nedvěd požádal zpěvačku o ruku v prvních hodinách roku 2025 během pobytu v italském Livignu. Dara později vzpomínala, že právě Itálii oba považují za svůj druhý domov a významný okamžik tehdy prožili také ve společnosti několika blízkých přátel.
Ještě na začátku roku 2026 přitom Rolins naznačovala, že sice se svatbou počítají, ale nechtějí z ní dělat událost, kolem které se bude několik měsíců točit celý jejich život. Postupně se však plány začaly konkretizovat. Na konci června už zpěvačka veřejně přiznala, že s Nedvědem mají stanovené konkrétní datum, samotný den si ale nechala pro sebe.
Dara kvůli soukromí výrazně zpomalila
Do plánů páru zapadá také rozhodnutí Dary Rolins na čas ustoupit z intenzivního pracovního tempa. Zpěvačka letos oznámila delší koncertní pauzu a dala najevo, že se chce více věnovat partnerovi, dceři Lauře, budování společných domovů a dalším projektům mimo pódia. Nevyloučila přitom, že její volno může trvat rok, rok a půl nebo dokonce déle.
Pokud se informace o svatbě potvrdí, uzavřou tím Rolins a Nedvěd další významnou kapitolu vztahu, který veřejně přiznali v roce 2021. Zatím ale zůstává otázkou, zda se již obřad skutečně uskutečnil a jak přesně jejich velký den vypadal. Vzhledem k tomu, jak důsledně si dvojice své soukromí střeží, by nebylo překvapením, kdyby první oficiální snímky zveřejnila až s odstupem sama Dara.
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