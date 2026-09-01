Vědomostní kvíz podle pořadu Na lovu: 10 otázek napříč obory odhalí, zda byste dokázali porazit Belladonnu

Dnes jsme si připravili kvíz pro fanoušky pořadu Na lovu. Otestujte se proti lovkyni Belladonně a zjistěte, zda máte dostatečný přehled na to ji porazit.
Vědomostní soutěž Na lovu patří už několik let k výrazným stálicím televizní obrazovky. Princip je jednoduchý, ale právě proto tak napínavý: tým soutěžících se snaží nasbírat co nejvíce peněz a následně je ubránit před jedním z lovců, který je mimořádně dobře připraveným kvízovým mozkem. O vítězství přitom nerozhodují jen samotné znalosti. Důležitá je také rychlost, soustředění a schopnost zachovat chladnou hlavu. TV Nova pořad označuje za kombinaci zábavy, vědomostí a napětí a v srpnu 2026 se Na lovu vrátilo po letní pauze už v jubilejní desáté sérii. Vyzkoušejte si své všeobecné znalosti, které by se v soutěži mohly hodit, v našem kvízu na In-Lifestyle.
Belladonna: lovkyně, která do Na lovu mířila původně jako soutěžící
Jednou z lovkyň, která dokáže soutěžící pořádně potrápit, je Viktorie Mertová alias Belladonna. Do pořadu přišla v roce 2022 původně jako zájemkyně o soutěžení, její vědomosti však byly natolik přesvědčivé, že dostala nabídku stát se lovkyní. Sama o sobě říká, že vystudovala teritoriální studia, tedy obor kombinující mimo jiné zeměpis a dějepis. Ve státní správě se věnuje také historii Spojených států amerických na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kromě toho hraje amatérské divadlo, hodně čte a ještě před příchodem do pořadu si vyzkoušela například AZ-kvíz.
Právě historie a zeměpis proto patří mezi oblasti, ve kterých se Belladonna cítí jako ryba ve vodě. Silná je také v umění a společenském dění a sama přiznala, že hodně čerpá ze čtení a ze zájmu o vědomostní soutěže. Slabší stránkou je naopak sport. Belladonna se při svém nástupu do pořadu netajila tím, že jí oproti některým zkušenějším lovcům chybějí životní zkušenosti. To ale rozhodně neznamená, že by byla snadným soupeřem, ostatně TV Nova ji popisuje jako chytrou, rychlou a neúprosnou lovkyni.
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Proto jsme připravili pořádnou zkoušku i pro vás. Otázky jsme poskládali tak, aby se střídaly obory a aby nestačilo znát jen základní školní fakta. Podobně jako u otázek v soutěži Na lovu se budete muset přesouvat od historie přes přírodní vědy a zeměpis až ke kultuře, sportu či společenskému dění. Můžete si v něm zkusit otázky, které dokázaly zaskočit i Belladonnu. Třeba tu na minimální obsah tuku ve smetaně ke šlehání. Nebo dotaz na to, s čím na Nově začínal moderátor Ray Koranteng. Na papíře to vypadá snadně. Ve studiu by to tak příjemné být nemuselo.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech TVNova, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, BezpečnostPotravin, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Vědomostní kvíz podle pořadu Na lovu: 10 otázek napříč obory odhalí, kdo by dokázal porazit Belladonnu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.