Tsitsipas odmítl krýt Kyrgiose a řekl pravdu. Na US Open překvapil novináře slovy: Čekal jsem to mnohem dřív

Pondělní večer na Flushing Meadows měl patřit výhře Stefanose Tsitsipase nad jedenáctým hráčem světa Arthurem Filsem. Řek čerstvého cincinnatského šampiona přehrál ve třech setech a připsal si jeden z nejcennějších skalpů letošní sezóny. Jenže to, co následovalo v tiskovém sále, zastínilo samotný tenis. Tsitsipas dostal otázku na Nicka Kyrgiose a jeho provizorní suspendaci za kokain, a místo diplomatického úhybu odpověděl s otevřeností, jakou od aktivního hráče na okruhu slyšíte zřídka.
Co přesně Tsitsipas řekl
Tři věty z tiskové konference 31. srpna 2026 stojí za to citovat téměř doslova. Zaprvé: případ byl podle něj „v zásadě očekávaný“. Zadruhé: o pozitivním testu věděl ještě před oficiálním oznámením. A zatřetí: „Nebudu krýt někoho, u koho znám pravdu.“
Tsitsipas šel ale ještě dál. Naznačil, že o Kyrgiosově chování mimo kurty slýchal od dalších lidí z tenisového prostředí. Konkrétní jména, místa ani skutky neuvedl, zůstal u obecné formulace o „věcech, které se děly mimo tenisové kurty“. Přesto je to na aktivního hráče mimořádně tvrdé veřejné prohlášení. Na okruhu se podobné věci šeptají v šatnách. Nahlas je neříká nikdo.
Vztah obou hráčů přitom není nový příběh. Sahá minimálně k výbušnému vzájemnému zápasu na Wimbledonu 2022, po němž Tsitsipas Kyrgiose označil za šikanistu. Současná neochota ho krýt tak není blesk z čistého nebe, zapadá do let budované nedůvěry.
Osa času: od vzorku k veřejnému oznámení
Abychom pochopili, o jakém „předčasném vědění“ Tsitsipas mluví, je potřeba znát přesnou chronologii případu, jak ji popisuje ITIA:
- 22. června 2026 – odběr vzorku mimo soutěž
- 17. července 2026 – laboratorní potvrzení nálezu metabolitu kokainu
- 4. srpna 2026 – začátek povinné provizorní suspendace
- 19. srpna 2026 – veřejné oznámení ITIA
Mezi začátkem suspendace a jejím zveřejněním uplynulo patnáct dní. Podle pravidel ITIA se neodvolaná povinná provizorní suspendace zveřejňuje až po uplynutí minimálně deseti dnů od odeslání tzv. pre-charge dopisu. Právě v tomto okně, kdy Kyrgios už nesměl hrát, ale svět o tom ještě nevěděl, se pohybuje Tsitsipasovo tvrzení. Řek říká, že informaci měl před 19. srpnem. Z jakého zdroje, neupřesnil.
Co hrozí Kyrgiosovi
Kokain spadá v tenisovém antidopingovém programu do kategorie „substance of abuse“, tedy látek zneužívaných mimo sportovní kontext. Pravidla pro rok 2026 s touto kategorií počítají systémově a dávají jí zvláštní sankční režim:
- Pokud hráč prokáže, že k užití došlo mimo soutěž a bez souvislosti se sportovním výkonem, může konečný trest klesnout na tři měsíce.
- Po absolvování schváleného léčebného programu se sazba může snížit až na jeden měsíc.
- Bez takového prokázání se základní sazba u přítomnosti zakázané látky pohybuje výrazně výš, až ke čtyřem rokům.
Kyrgios sám reagoval 19. srpna na Instagramu omluvou a přiznáním. Popsal psychický i fyzický propad, který podle něj předcházel pozitivnímu testu. Už v lednu 2025 přitom na Australian Open veřejně zpochybnil svou singlovou budoucnost kvůli sérii zranění. Formálně mu návrat po odpykání trestu nic nebrání. Prakticky je výhled výrazně slabší.
Proč je Tsitsipasova otevřenost tak neobvyklá
Bomba není v laboratorním nálezu, ten je veřejně známý od 19. srpna. Bomba je v tom, že aktivní hráč nahlas potvrdil předchozí zákulisní šeptandu. Na okruhu se o podobných věcech mluví za zavřenými dveřmi. Veřejně se kolegové buď vyhýbají komentáři, nebo volí opatrné formulace o respektu k procesu. V dohledaných zdrojích k 1. září 2026 nevystupuje s podobně konkrétní citací žádný jiný aktivní hráč.
Tsitsipasova slova přitom sama o sobě nemají přímý vliv na disciplinární řízení. Oficiální proces stojí na laboratorním vzorku, hráčově vysvětlení, případné expertize a slyšení před nezávislým tribunálem. Mediální komentář soupeře tam nefiguruje jako důkaz. Nepřímý efekt je ale reputační, a ten může být trvalejší než jakýkoli trest.
Kontext zápasu, který dal slovům váhu
Tsitsipasova výhra nad Filsem nebyla náhodný zápas prvního kola. Arthur Fils přijížděl do New Yorku jako čerstvý cincinnatský šampion s kariérním maximem na 11. místě žebříčku ATP. Porazit ho ve třech setech znamenalo pro Tsitsipase nejsilnější výsledek za poslední měsíce, a zároveň to vytvořilo mediální pódium, na kterém jeho slova nesla úplně jinou váhu než v běžném rozhovoru po rutinní výhře.
Flushing Meadows tak dostalo příběh, který přesahuje skóre. Tsitsipas odehrál zápas na kurtu a pak odehrál další, v tiskovém sále, bez diplomatické sítě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář