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Piko na koloběžkách i v taxíku: Liberecký TOXI tým ukončil velký drogový byznys

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Na jízdních kolech, koloběžkách, v taxících i vlaku dováželi chemikálie z Polska a v nelegálních mezinárodních obchodech točili kilogramy surovin. Liberecký TOXI tým v rámci operace SPIRALA ukončil rozsáhlý drogový byznys bující v Libereckém kraji a v Praze a zadržel výrobce i jejich zahraničního dodavatele.
Piko na koloběžkách i v taxíku: Liberecký TOXI tým ukončil velký drogový byznys

Piko na koloběžkách i v taxíku: Liberecký TOXI tým ukončil velký drogový byznys

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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