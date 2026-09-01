Piko na koloběžkách i v taxíku: Liberecký TOXI tým ukončil velký drogový byznys

Kriminalisté z libereckého TOXI týmu více než půl roku prověřovali skupinu osob, která se měla podílet na dovozu prekursorů a dalších chemikálií z Polska, následné výrobě metamfetaminu a jeho distribuci. Drogy skupina distribuovala nejen na území Libereckého kraje, ale také v Praze. Rozsáhlé prověřování vyústilo začátkem června 2026 v realizaci operace s krycím názvem SPIRALA, při které kriminalisté zadrželi všechny osoby bezprostředně zapojené do organizované trestné činnosti.
Současně se podařilo zadržet také 67letého cizince, který měl skupinu dlouhodobě zásobovat nejen pseudoefedrinem, ale také dalšími chemikáliemi využívanými při nelegální výrobě metamfetaminu. Jednalo se zejména o červený fosfor a jód.
K zátahu kriminalisté přistoupili bezprostředně po jednom z uskutečněných obchodů.
„Hlavní podezřelý, 28letý muž z Libereckého kraje, v té době převzal od zahraničního kurýra přibližně 0,5 kilogramu pseudoefedrinu a další chemické látky,“ říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
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Na zadržení podezřelých se spolu s libereckým TOXI týmem podílela také Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
„V návaznosti na to kriminalisté provedli řadu domovních prohlídek a dalších úkonů nezbytných pro trestní řízení. V jejich rámci zajistili tři nelegální výrobny metamfetaminu, více než 1000 gramů pseudoefedrinu, větší množství chemických látek, zejména červeného fosforu, jódu a kyselin, ale také předměty sloužící k nelegální výrobě metamfetaminu,“ popsal další události mluvčí policie.
Následující den po zadržení zahájil vrchní komisař odboru obecné kriminality trestní stíhání čtyř osob pro zvlášť závažný zločin Neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.
„Trestní stíhání se týká zejména jednání ve velkém rozsahu a jednání spáchaného ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Za takto kvalifikované jednání zákon stanoví trest odnětí svobody v sazbě od osmi do osmnácti let,“ podotýká Robovský. Nový trend ve výrobě drog i pašování
„V posledních letech pozorujeme v Libereckém kraji významnou změnu ve způsobu, jakým si výrobci metamfetaminu opatřují pseudoefedrin. Zatímco dříve byl z Polska do České republiky ve velké míře dovážen pseudoefedrin ve formě léčiv a pachatelé jej museli z tablet nejprve extrahovat, v posledních dvou až třech letech se stále častěji setkáváme s přímým dovozem již čistého pseudoefedrinu. Pro výrobce to znamená, že mají jednu z prvních a časově i technicky náročnějších fází výroby v podstatě již dokončenou. Samotná výroba metamfetaminu je tak jednodušší, rychlejší a výsledný produkt může mít vyšší čistotu. Vzhledem k bezprostřednímu sousedství Libereckého kraje s Polskem je tento trend pro náš region významný a představuje další důvod, proč se zaměřujeme nejen na samotné výrobce, ale také na osoby, které jim prekurzory a další chemické látky zajišťují,“ uvedl vedoucí libereckého TOXI týmu Pavel Folprecht.
Prověřování případu však zadržením hlavních osob neskončilo.
„V průběhu následujících měsíců vrchní komisař obvinil další tři osoby, které se podle dosavadních zjištění na trestné činnosti skupiny podílely různou měrou, ať již samotnou výrobou metamfetaminu, obstaráváním potřebných chemikálií a dalších věcí, nebo poskytováním prostor využívaných k nelegální výrobě,“ popsal vývoj vyšetřování mluvčí Robovský. Nejrůznější způsoby dopravy přes hranice – od taxi po elektrokoloběžky
Skupina při své činnosti využívala různé způsoby dopravy. K přepravě prekursorů a dalších chemikálií využívala osobní vozidla, taxislužbu, vlakovou i autobusovou dopravu. Pro cesty do Polska přitom někteří členové skupiny využívali také jízdní kola a elektrické koloběžky.
„V současné době je 67letý zahraniční dodavatel, 28letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39letý spolupachatel stíhán vazebně,“ uzavírá mluvčí policie.