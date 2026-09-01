Pokuta pro chodce až 1 800 Kč. Konečně smysluplné nařízení

Obsah článku
Představte si rušnou křižovatku v centru Říma. Auta, skútry, autobusy – všechno to kolem vás proudí a vy máte hlavu skloněnou nad displejem. Píšete zprávu, scrollujete Instagram, kontrolujete notifikace. A pak vstoupíte do vozovky. Přesně v takový moment by vám italská policie mohla naúčtovat pokutu od 75 eur výše (kolem 1 800 korun).
Nová úprava dopravních pravidel, kterou Itálie právě připravuje, má za cíl dostat mobily z rukou chodců ve chvíli, kdy se pohybují po silnici. Nejde přitom jen o přecházení mimo vyznačená místa – postih může přijít i přímo na přechodu, pokud člověk sleduje obrazovku místo okolního provozu.
Reforma má být hotová přibližně v polovině října letošního roku. Do 13. září mohou dotčené organizace a sdružení posílat připomínky k návrhu. Pokud projde v současné podobě, Itálie se stane jednou z mála evropských zemí, které přímo trestají nepozornost chodců způsobenou elektronikou.
Problém není přechod, ale rozptýlená pozornost
Klíčové není místo, kde člověk silnici překračuje. Podstatné je, jestli v tu chvíli vnímá, co se kolem něj děje. Italské úřady totiž nechtějí řešit, zda chodec stojí na správné straně čáry. Zajímá je, jestli dokáže reagovat na přijíždějící vozidlo.
Pravidlo se má vztahovat výhradně na prostor vozovky. Na chodníku, v parku nebo při čekání před přechodem může každý dál normálně používat telefon, tablet i notebook. Jenže jakmile vstoupí do silnice, měl by displej odložit nebo alespoň přestat sledovat obrazovku.
Inspirace přitom nepřichází z prázdna. Podobný zákaz funguje například v Honolulu na Havaji už od roku 2017, kde tamní úřady zavedly sankce za takzvané distracted walking – rozptýlenou chůzi. A italské soudy v poslední době několikrát rozhodly, že při střetu s autem nesou spoluvinu právě chodci, kteří měli v ruce mobil a nevěnovali se provozu.
Nová legislativa má reagovat i na rostoucí hustotu městského provozu. Vedle aut a autobusů se dnes po silnicích pohybují cyklisté, koloběžkáři, skútry. Stačí pár vteřin nepozornosti a situace se může vymknout kontrole.
Řidič nestihne zabrzdit, i když dává pozor
Ani sebevíc ostražitý člověk za volantem nemůže zázračně zastavit vozidlo v okamžiku, kdy mu někdo nečekaně vběhne před kapotu. Brzdná dráha má svou fyzikální realitu a reakční čas taky není nulový. Pokud chodec vstoupí do silnice bez rozhlédnutí, může být už pozdě, i když řidič udělá všechno správně.
Telefon je v tomto ohledu obzvlášť zákeřný. Nejen že zabírá ruce, hlavně ale strhává pozornost a zrak. Člověk má pocit, že vnímá okolí, ale ve skutečnosti je jeho schopnost reagovat na rychlé změny výrazně snížená. V prostředí, kde se pohybují těžká vozidla rychlostí desítek kilometrů za hodinu, může být tahle ztráta pozornosti fatální.
Italský návrh proto necílí až na následky nebezpečného chování. Chce trestat už samotnou příčinu – nepozornost způsobenou sledováním displeje. Nejde o to čekat, až někdo způsobí nehodu. Jde o to zabránit situacím, ve kterých nehody vznikají.
Sluchátka přitom zůstanou povolená, ovšem s podmínkou. Chodec musí být schopný vnímat zvuky kolem sebe – přijíždějící auto, troubení, varování. Problém nastane tehdy, když si člověk pustí hudbu tak nahlas nebo použije sluchátka s potlačením hluku natolik účinně, že ho prakticky odříznou od vnějšího světa.
Reforma se mimochodem netýká jen mobilních telefonů. Zahrnuje i tablety, notebooky, digitální fotoaparáty a další elektroniku, která může odvádět pozornost při pohybu po vozovce.
Platí to i pro turisty – a Česko zatím čeká
Pro Čechy, kteří Itálii pravidelně navštěvují, nejde o vzdálenou kuriozitu. Pokud nové pravidlo vstoupí v platnost, bude se týkat všech – místních i návštěvníků. Ať už budete procházet Benátkami, Florencií nebo Milánem, při přecházení silnice si dejte pozor, co máte v ruce.
V České republice zatím žádný samostatný postih za mobil na přechodu neexistuje. To ale neznamená, že by chodci mohli dělat, co chtějí. I tady platí povinnost chovat se tak, aby člověk neohrozil sebe ani ostatní účastníky provozu. Jenže zatímco italský zákon má trestat už samotnou nepozornost, český systém řeší spíš až konkrétní porušení pravidel nebo způsobené komplikace.
Itálie tak jde cestou prevence. Místo vyšetřování, kdo zavinil nehodu, chce zabránit tomu, aby vůbec vznikla. A pokud k tomu stačí několik vteřin bez mobilu v ruce, možná to není tak velká oběť.
Zdroje článku: mobilmania.zive.cz, autojournal.cz, novinky.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová