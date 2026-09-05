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Posekanou trávu většina zahrádkářů kompostuje nebo vyhazuje. Přitom stačí 3 dny a kbelík vody a máte hnojivo, které nakopne celou zahradu

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Hnojivo z posekané trávy můžete mít hotové opravdu rychle. A perfektně vyživí celou vaši zahradu – příprava je snadná.
Proč používat hnojivo z posekané trávy: Vyživí každou rostlinu

Proč používat hnojivo z posekané trávy: Vyživí každou rostlinu

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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