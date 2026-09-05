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Název Mumuland chtěly používat nevěstince. Kotvald prozradil, co se dělo za kulisami hitu, který zná celé Česko

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Jogurty, dětské koutky, kavárny, a taky noční kluby s červenými lucernami. Všichni chtěli mít ve svém názvu slovo Mumuland. Petr Kotvald teď znovu vytáhl příběhy, které ukazují, jak daleko ten refrén doletěl.
Zpěvák Petr Kotvald

Zpěvák Petr Kotvald

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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